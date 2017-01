Sníh ochromil dopravu v kraji

Královéhradecko /FOTO/ - Vše, před čím meteorologové varovali, se ve středu vyplnilo. Sníh se sypal, vítr z něj dělal sněhové jazyky a auta se smekala. Změna počasí zkomplikovala dopravu na většině silnic.

Husté sněžení začalo už v noci na středu a pokračovalo i dopoledne. Vydatné bylo zejména na horách, například v krkonošském Černém dole napadlo do rána 44 centimetrů. Sněžení v kombinaci se silným větrem tvořilo sněhové jazyky a na mnoha místech zavládla i pověstná bílá tma. Ochromila provoz na silnici od Červeného Potoka po Malou Moravu nebo mezi Broumovem a Božanovem na Náchodsku.

Silnice blokovala nákladní auta

„Od rána do 15.20 hodin se v Královéhradeckém kraji stalo 55 dopravních nehod," řekl včera Deníku mluvčí krajské policie Jan Čížkovský. Řadu dalších nehod řidiči vyřešili bez policie.

V Pardubickém kraji byly vedle řady vedlejších silnic zablokovány i hlavní silniční tahy. Doprava tam stála zejména kvůli kamionům.

Odpoledne sněžení ustalo, ale klid netrval dlouho. Už kolem třetí hodiny začalo opět silně sněžit na Trutnovsku a večer vánice zasáhla většinu východních Čech.

Středeční ráno: Neprůjezdné cesty a desítky aut v příkopech

Hradecko - Desítky aut zapadlých mimo silnice, zablokovaný hlavní tah ve směru od Hradce Králové na Jičín a neprůjezdné okresní silnice. Takový byl obrázek středečního rána. Zhoršená situace panovala na většině komunikacích hradeckého okresu.

Včasné varování

Přestože meteorologové varovali dopředu, že vydatné sněžení a silný vichr, který poté může bílou nadílku měnit na silnicích ve sněhové závěje, byl včerejší začátek dne téměř na každém z úseků cest ve znamení dopravních komplikací.

Ačkoli samotné centrum Hradce Králové bylo průjezdné v rámci možností dobře, jinde na silnicích značný sněhový příděl a silný vítr způsobily doslova kalamitu.

Cestu na Jičín zablokovaly kamiony

Nejvíce řidiče zarmoutil tradičně tah na Jičín, kde od časných ranních hodin zhoršenou situaci řešila i policie. „Situace je náročná. Naštěstí se jedná jen o zablokovanou silnici, nestala se žádná vážnější dopravní nehoda," okomentovala ranní chaos na hlavním tahu z krajské metropole na Hořice a Jičín policejní mluvčí Hana Klečalová.

Za rozbřesku se tak kvůli koloně od Hradce Králové ke Chlumu popojíždělo krokem, nebo desítky minut doprava úplně stála. Mohly za to převážně kamiony, jejichž kola si nedokázala se stoupajícím terénem a namrzlým sněhem poradit. Sněhové jazyky a téměř neviditelné značení na silnici poslaly dokonce několik aut do příkopu. V průběhu dne se situace lepšila, i když kamiony, které uvízly v pasti omezovaly průjezdnost a na jejich vyprošťování se od dopoledních hodin podílely i hasičské jednotky.

Spěchající řidiče do práce nepotěšily ve stejné oblasti ani méně vytížené okresní komunikace. Zde byly cesty doslova lemovány auty, která sjela z komunikace kvůli nánosu sněhu a špatné viditelnosti. Většina z nich se tak musela spoléhat na svůj instinkt a doufat, že pod bílou vrstvou je stále ještě silnice, a nikoli příkop či pole.

„Je to chaos a tady na okreskách vůbec. Všude je někdo zapadlý nebo mimo cestu. Na silnicích není vidět, kam jedete," okomentoval situaci Václav K., který se snažil kolem sedmé hodiny ranní dostat do Hořic do práce.

Obdobná situace panovala ovšem na většině míst a auta klouzala po celém okrese Hradec Králové. Například v Libranticích řidič osobního auta vyjel ze silnice a narazil do stromu. V krajské metropoli se srazil autobus MHD s osobním autem, či zde bylo několik dalších nehod způsobených převážně aktuálním stavem silnice.

Výjimka: Hlavní tah na Ostravu

Jedním z velice vytížených tahů je tradičně v brzkých ranních hodinách i silnice I/11, která vede z Hradce Králové přes rychnovský okres dál na Ostravu. Většina řidičů si stav této cesty, na rozdíl od svých „kolegů" mířících na Jičín či kamkoli jinam po okresních silnicích, pochvalovala.

„Musím pochválit silničáře za perfektní ošetření vozovky Vamberk - Hradec.A také řidiče, i když jsou silnice téměř holé, tak se neriskuje a jezdí se plynule," okomentoval ranní cestování jeden z řidičů na sociální síti.

Velké dopravní komplikace se naštěstí ve středečních ranních a dopoledních hodinách obešly bez vážnějších nehod a vše odnesly jen pomačkané plechy.