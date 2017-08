Soud zprostil bývalého hejtmana Bradíka obžaloby

Hradec Králové - Okresní soud dnes zprostil čtyři lidi obžaloby v kauze krajské firmy Silvatres. Státní zástupce se proti rozsudku odvolal. Případ bude mít pokračování u krajského soudu.

Pavel Bradík.Foto: Deník

„Táhne se to už téměř desetiletí, což vzhledem k tomu, že žádná škoda nevznikla, je otřesně dlouhá doba,“ řekl dnes Deníku bývalý hradecký hejtman Pavel Bradík (ODS), který byl v kauze jedním z obžalovaných. Z pletich při veřejné soutěži se s ním zodpovídají i bývalý krajský radní Jiří Vambera z Trutnova a dva úředníci kraje.



Obžaloba je viní, že v období od konce roku 2007 a v roce 2008 připravila firmě D&D Projekt na míru tendr na získání know-how pro zpracování zbytků po těžbě v lese. Obžalovaní si prý zvolili firmu, která vyhraje, zatímco ostatní účastníky tendru záměrně vybrali tak, aby nepředstavovali konkurenci. Kraji podle obžaloby nevznikla žádná škoda a nikdo z obžalovaných z toho neměl žádný prospěch.



"Já jsem se údajně před dvanácti lety setkal s člověkem, který později vyhrál výběrové řízení. Ale hejtman se pořád s někým setkává," uvedl Pavel Bradík. Podle něj je smutné, že případy, v nichž škoda činí stamiliony korun, se často k soudu vůbec nedostanou, zatímco případ s nulovou škodou se táhne už tolik let. "Vzalo mně to osm let života. Mám rakovinu a cukrovku, což jsou nemoci, které úzce souvisejí se stresem," dodal bývalý hejtman.