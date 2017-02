Spor o Miletu. Aktivisté nabrousili jazyk i tužku

Hradec Králové - Niť suchou nenechali ve čtvrtek zástupci Kruhu pro občanskou společnost (KOS) na vedení Hradce Králové. I když se KOSem svolaná tisková konference měla točit hlavně okolo křižovatky Mileta, tak většina času se věnovala na spílání městu.

Lokalita Mileta - alternativní dopravní řešení.Foto: archiv spolku KOS

V žaludku aktivistům hlavně ležel náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Hon na město a zběha

„Je to názorový prostitut, který říká jen to, co se mu hodí a na názory jiných nedá. My nechceme stavbu blokovat, ale chceme jednat o její úpravě," řekl mluvčí KOSu a aktivista Aleš Dohnal, který stále trvá na tom, že nová podoba Milety bude jen špuntem pro zdejší dopravu.

Servítky si nebral ani bývalý technický náměstek primátora a dlouhodobý pracovník Městského urbanistického střediska Jaroslav Uhlíř. Toho zarazilo, že z původně plánovaného lesoparku a napojení na Benešovu třídu zbyly jen ruiny a místo klidové zóny se tu bude stavět Kaufland. „Je zajímavé, že o Miletě se stále jen mluví, ale stavební povolení pro Kaufland bylo vydáno ve velmi krátkém čase. Ta změna funkčního využití je do očí bijící," postěžoval si Jaroslav Uhlíř, kterému dále chybí jakákoliv diskuze s představiteli města. „Hlavně mě zklamal pan náměstek Vedlich, který nám slíbil, že se s námi sejde, ale nakonec svůj slib nedodržel. Navíc nás poté začal nevybíravým způsobem napadat," uvedl Jaroslav Uhlíř.

Ten si neopomněl také šťouchnout do architekta Františka Křelinu, který je pod novým konceptem křižovatky Mileta, který počítá u Zdravotnické záchranné služby s křížením řízeným semafory, podepsán. „Tento náš bývalý člen býval velmi radikálním bojovníkem proti urbanistickým nešvarům. Stačilo, aby dostal zadání na studii využití pozemků mezi benzínovou stanicí a Benešovou třídou a lehce změnil barikádu. Bohužel s jeho nemalou pomocí se z plánovaného parku postupnými krůčky stal Kaufland," dodal architekt Uhlíř. Spolek poté navrhl své řešení, které městu poslal naskicované na papíru. „Navrhujeme zrušit průsečnou křižovatku na třebešské radiále, okružní křižovatku situovat v místě dnešního příjezdu do Fakultní nemocnice, tím zvětšit odstup mezi křižovatkami a Benešovu třídu napojit přímo do křižovatky na silničním okruhu," uvedl Aleš Dohnal s tím, že ví, že se nejedná o ideální koncepce, ale je to spíše reakce na urbanistickou bezradnost městem předloženého řešení.

Koho KOS chrání?

Vyjádření zástupců spolku nenechalo Jindřicha Vedlicha chladným. „Členové spolku se staví do pozice ochránců veřejného zájmu, přitom jejich vystupování svědčí spíše o snaze prosadit své vlastní cíle. Jednání KOSu je plné vulgárního osobního napadání a šíření nepravdivých informací," uvedl Jindřich Vedlich s poukazem na to, že sice KOS tvrdí, že nechce blokovat stavbu Milety, ale přitom dělá pravý opak.

„Zástupci podali odvolání proti územnímu rozhodnutí a navrhli vlastní řešení lokality. Nejedná se tudíž o úpravu stávajícího řešení, ale řešení zcela jiné. Tím ohrožují financování akce a její samotnou realizaci," dodal náměstek primátora s poukazem na to, že argumenty spolku nejsou podložené, zatímco městem navrženou podobu křižovatky schválily všechny zainteresované strany.

„Se zástupci KOSu bylo rovněž mnohokrát jednáno na toto téma, a to buď přímo se mnou, nebo s hlavním městským architektem. Není tudíž pravdivé tvrzení architekta Uhlíře, že jsme s KOSem nejednali. Průjezdnost nově navržené křižovatky je podložena podrobnými výpočty a modely," uvedl Jindřich Vedlich a dodal, že obavy z dopravního kolapsu měl spolek i při přípravě okružní křižovatky Koruna. „Nyní se ukazuje, že je Koruna velmi dobře průjezdná a žádné z obav se nenaplnily. Pana architekta Křeliny si velmi vážím pro jeho odborné i lidské vlastnosti - na rozdíl od ostatních členů KOSu," uvedl náměstek.