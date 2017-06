Starou hradeckou loděnici nahradí puzzle

Hradec Králové - „Máme stříbro," jásali před jedenácti lety u televize v útrobách hradecké loděnice zdejší sportovci a trenéři. Byl mezi nimi i trenér mládeže a správce zdejší loděnice Petr Ježek.

„Bylo krásné sledovat, jak na Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v maďarském Szegedu protínají naše holky v deblkajaku cílovou pásku na druhém místě," vzpomíná dodnes Petr Ježek, jehož radost byla o to větší, že jednou ze stříbrných holek byla i reprezentantka Hradce Králové Jana Blahová. O dva roky později se „vodácká" parta sešla v loděnici znovu a v televizi sledovala závod pod pěti kruhy. Tentokrát obsadila Jana Blahová se svoji stříbrnou parťačkou Michalou Mrůzkovou osmé místo na Olympijských hrách v Pekingu.

„I to byl pěkný úspěch," dodává Petr Ježek, jež už prakticky patří k inventáři hradecké loděnice na břehu řeky Orlice. Po Pekingu se „hradecká" stopa reprezentačních úspěchů ztrácí. „Ale snad se teď opět blýská na lepší časy," dodává Petr Ježek při pohledu do šanonu, kde má vytisknutou vizualizaci nového zázemí hradeckých kanoistů.

Pokud nakonec nové zázemí pro hradecké vodáky vznikne, bude to brát Petr Ježek jako malý zázrak. „Co já vím, tak se o nové loděnici, která by měla nahradit tu z třicátých let minulého století, mluví od doby, kdy jsem tu nastoupil jako žáček. A to je začátek šedesátých let," říká pamětník spousty hradeckých úspěchů a neúspěchů s pohledem na vizualizaci nového zázemí.

24 buněk

I při zběžném pohledu na současný, který není ani napojený na vodovod a kanalizaci, je jasné, že zcela nevyhovující a i kapacitně nestačí. I z tohoto důvodu zastupitelé na počátku týdne odsouhlasili zpracování projektové dokumentace k demolici stávajících a vybudování nových objektů.

Loděnici, která je na pravém břehu Orlice za sportovním areálem TJ Slavie a je majetkem města, využívá vodácký oddíl TJ Sokol Hradec Králové. „Vzhledem k tomu, že zde chybí napojení na vodovod a kanalizaci, nemají tady vodáci standardní sociální zařízení, tedy WC a sprchy," řekla náměstkyně primátora Romana Lišková, odpovědná za majetek. „Bude potřeba vybudovat zhruba sedmdesátimetrové napojení na vodovodní a kanalizační řád, dešťové vody se vyřeší vsakováním na ploše areálu," doplnila Lišková. Město při vybudování nového zázemí v areálu zvolilo úspornější variantu. Základem stavby bude sestava 24 mobilních buněk, které budou spojené komunikačním modulem v doteku s halovým montovaným skladem lodí. Celá sestava pak bude obložená dřevem a ve druhém patře bude terasa.

„Celkové náklady se odhadují na necelých devět milionů korun. Pokud vše půjde bez komplikací a zastupitelé odsouhlasí i finance na samotnou stavbu, mohla by nová loděnice stát během příštího roku," řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich.