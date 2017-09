Stávka profesorů? Zatím se odkládá a univerzita učí

Hradec Králové - Černý scénář se nenaplnil. Hradecká univerzita se otevřela studentům.

V pondělí začal nový akademický rok. Ale jen s odřenýma ušima. Vysoké školy totiž již několik měsíců bojují o více peněz. Ty nakonec ministr financí Ivan Pilný našel. Ne však všechny. Vysoké školy požadovaly 4.5 miliardy korun. Vláda jim nakonec přiklepla „jen“ miliardy tři. „Každá koruna navíc do vysokého školství, které je velice podhodnocené, je dobrá. Ale budu tomu věřit, až to bude černé na bílém,“ uvedl rektor Univerzity Hradec Králové (UHK) Kamil Kuča, který doufal, že se nakonec peníze naleznou: „Je přeci jenom před volbami. Kdyby se nic nenašlo, nevrhalo by to dobré světlo na současnou vládu,“ dodal rektor UHK, jež tak ani neměl v hlavě černý scénář, který byl původně deklarován – tedy, že by se začátek nového akademického roku odsunul na neurčito. I tak je však stále možné, že bude mít nový semestr stávkovou výluku. I když nakonec do vysokého školství přitečou tři miliardy, nemusí se dostat na každého. „Bude hodně záležet na tom, jak budou tyto peníze rozděleny. “ dodal rektor Kuča.

Podle Kamila Kuči totiž může dojít k tomu, že ministerstvo školství doženou vlastní sliby a dle jeho názoru nesystémové rozhodnutí bývalé šéfky ministerstva Kateřiny Valachové.

Kolik přiteče?

Ministryně Valachová rozhodla, že mimo systém byly financovány například pedagogické fakulty bez ohledu na jejich různorodost napříč republikou.

„Díky tomu, že máme pedagogickou fakultu, dostaly se nějaké peníze i k nám, ale jiné vysoké školy přišly zkrátka. Uvidíme, zda slíbené tři miliardy budou rozpuštěny pouze do platů, nebo budou ministerstvem alokovány účelově – to znamená na stipendia PhD. studentů, na pedagogické fakulty a tak dále. Proto nedokážeme přesně říci, o kolik budeme schopní platy navýšit“ uvedl rektor UHK, který se stejně jako jeho kolegové z jiných vysokých škol snaží navyšovat platy akademickým pracovníkům i z jiných zdrojů. Například z peněz na vědu.

Škola sobě

Kdyby si takto univerzity „nepomáhaly“, hrozil by podle Kamila Kuči velký odliv mozků. A to jak do soukromé sféry, tak i do základního a středního školství. „Takový asistent by si jistě na střední škole vydělal více peněz,“ míní rektor UHK, který společně s děkany UHK hodlá sáhnout do rezerv a železných zásob účtů určených na horší časy a připravuje zvýšení platů, které je nezávislé na politické situaci a slibech. „U nás se platy nezvyšovaly již několik let. Proto jsme se k takovému kroku rozhodli. A i kdyby nakonec slíbené peníze od vlády na vysoké školství nepřišly, tak našim zaměstnancům platy navýšíme o pět až deset procent,“ uvedl rektor Kamil Kuča, který je pyšný na studenty UHK, kteří svým mentorům vyjádřili plnou podporu. „Dokonce se nabídli, že sepíšou petici, což mě upřímně potěšilo,“ dodal Kamil Kuča.

Počet zaměstnanců UHK

- celkem: 1047

- akademiků: 431

- technicko-hospodářských pracovníků: 319

- kontrolní součet: 750 (někteří jsou akademici a THP zároveň)

- DPP nebo DPČ: 408 (jsou mezi nimi i ti, kteří mají PP)