Strany budou „lovit“ nerozhodnuté voliče

Královéhradecko - Výsledky exkluzivního předvolebního průzkumu Deníku ukazují očekávané. Hnutí ANO by v kraji vyhrálo.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Výsledky předvolebního průzkumu, jenž pro Deník zpracovala společnost Sanep, hovoří jasně. Favoritem parlamentních voleb je hnutí ANO 2011. Z čísel vyšlo najevo, že by ho v kraji volilo 17,6 procenta rozhodnutých voličů, a dalších 12 procent těch, kteří ještě váhají.

Dohromady by tak ANO získalo 29 procent. Podle krajského předsedy hnutí Pavla Plzáka je tento výsledek možný i v reálu. „Věřím, že tolik procent získáme a za každé další procento budu rád. Teď budeme cílit hlavně na kontaktní kampaň. Budeme mezi lidmi. Navíc chystáme distribuci volebních novin,“ popsal, jak chce hnutí „ulovit“ zatím nerozhodnuté voliče.

Na ty se zaměří i podle průzkumu druhá sociální demokracie. Ta by v kraji získala necelých jedenáct procent rozhodnutých voličů a mohla by získat i dalším osm procent váhajících. „Nerad odhaduji jakákoliv čísla. Hlavně bych rád lidi „zvednul“, aby k volbám přišli. Mou „metou“, které bych chtěl dosáhnout, je obhájit dva poslanecké mandáty v kraji,“ uvedl lídr královéhradecké kandidátky ČSSD Jan Birke. Voliče chce přitáhnout hlavně dvěma tématy. Dopravou a vodou. Birke prý chce udělat maximum pro to, aby prosadil zákon o liniových stavbách. „Ten by vyslovené obstrukce eko-aktivistů omezil na minimum. Dalším neméně důležitým tématem je voda a její nedostatek a s tím související investice do vodohospodářské soustavy v našem kraji,“ dodal.

Mezi tradiční politické strany, které obvykle v parlamentních volbách bodují, se nejspíš vměstná i další, už ne tak klasické uskupení.

Řeč je o Svobodě a přímé demokracii, jejíž tváří je Tomio Okamura. Z výsledků průzkumu totiž vyplývá, že se SPD v Královéhradeckém kraji může dostat na šest procent. Pokud by získala i nerozhodnuté voliče, může se vyšvihnout s více než třinácti procenty před KSČM, která se dle průzkumu zatím drží na třetím místě za ČSSD a ANO 2011.

Podle krajského předsedy SDP Zdeňka Podala chtějí lidé změnu. „Chtějí změnit politický systém. Hledají novou a spravedlivou cestu,“ uvedl s tím, že výsledek voleb je na voličích. „Za jejich hlasy děkujeme, rozhodnout se však musí sami,“ dodal.

Podle názoru lídra komunistů Zdeňka Ondráčka by bylo zklamání, kdyby volební výsledek KSČM byl pouze jednociferný. Nicméně sám očekává zisk kolem 14 procent. Přání však je pokoření 15procentní hranice. V průzkumu KSČM získala 8,1, respektive 12,7 procenta.

Tváří v tvář

Parlamentní volby se konají 20. a 21. října, a tak tváře politických stran budou obyvatelé kraje potkávat častěji. A to nejen na billboardech. Všechny strany se totiž budou věnovat kontaktní kampani a přesvědčovat zatím nerozhodnuté voliče.

Pokud je přesvědčí Starostové a nezávislí, dostanou se v kraji podle průzkumu těsně nad pět procent, rozhodnutých voličů mají totiž jen něco málo přes procento. Podle lídra Starostů v Královéhradeckém kraji Josefa Cogana se však na průzkumy nedá spoléhat. „Můžeme mít klidně nad 10 procent, je to o programu a o osobnostech, na ty občané reagují,“ poznamenal. Starostové byli dlouho spojeni s TOP 09, která v průzkumu Sanep skončila na šestém místě s necelými šesti, respektive 10 procenty voličů, podobně jako pátá ODS. Následně Starostové chtěli vytvořit koalici s KDU-ČSL. Jenže lidovci couvli těsně „před svatbou“. A to může je i Starosty poškodit. „My jsme dohody dodrželi. Lidovci se rozhodli jinak a vyměkli,“ uvedl Cogan s tím, že si jeho strana do voleb i přesto věří. Lidovci v průzkumu skončili na sedmém místě s 4,3, respektive 7,6 procenta.