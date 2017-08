Strážníci se zhlédli v elektromobilech

Hradec Králové - Nízké provozní náklady, dostačující dojezd, ale vyšší pořizovací cena. To jsou části elektrorovnice, kterou teď budou řešit hradečtí strážníci, protože se chýlí ke konci testování třetího elektromobilu.

Zapůjčený elektromobil BMW královéhradeckých strážníků.Foto: Městská policie Hradec Králové

Podle ředitele hradecké městské policie Miroslava Hlouška však první dva parametry rovnice hovoří pro to, aby se flotila aut pro hradecké strážníky o elektromobily rozšířila. „Dovedu si představit, že polovinu našeho autoparku budou v budoucnu tvořit právě elektromobily,“ uvedl Miroslav Hloušek, který však ve svém snu naráží na vysokou pořizovací cenu. Ta se pohybuje kolem 800 tisíc a nejsou do ní započítány další speciální úpravy. „Když odečteme státní příspěvek, který se pohybuje kolem 220 tisíc, tak se stále nedostaneme na ceny vozů se vznětovým či zážehovým motorem,“ dodal Miroslav Hloušek a připomněl, že na začátku roku dostali strážníci dva „klasické“ vozy SUV, které se vešly do milionu korun, a to včetně policejní výbavy i polepů.

Strážníci touží po elektromobilech. Navzdory vysoké pořizovací ceně

Vysokou pořizovací cenu elektromobilů však podle Miroslava Hlouška kompenzují nízké provozní náklady. „Nedávno jsme si spočítali, že oproti klasickému benzínovému motoru jsou u LPG tyto náklady zhruba na šedesáti procentech a u elektromobilu se pohybujeme kolem částky 24 haléřů na kilometr,“ uvedl Miroslav Hloušek, který u elektromobilu oceňuje i nízké servisní náklady. S autem se totiž nemusí tak často na technickou kontrolu a navíc odpadají faktury za výměnu oleje či filtrů.

A dojezd? I ten hodnotí ředitel strážníků jako dostačující. „Dojezd je kolem dvou stovek kilometrů. Takovou zásobu naši strážníci za den ani nevyčerpají,“ dodal Miroslav Hloušek, který však rozhodně nechce elektromobily nahradit celou flotilu patnácti vozů. A to ze dvou důvodů. Jedním z nich je možná hrozba blackoutu a druhým malý akční rádius v případě výpomoci při živelních katastrofách či mimořádných situacích v okolních městech a vesnicích.

„V takových případech je lepší vůz se vznětovým či zážehovým motorem,“ uvedl Miroslav Hloušek s dodatkem, že by pro začátek byl pro obměnu dvou až tří automobilů. S touto vizí město souhlasí.

„Postupné zařazení elektromobilů do vozového parku městské policie, případně dalších městských organizací, je zcela jistě na místě. Podobně město takto obměňuje a doplňuje i vozy městské hromadné dopravy,“ uvedl primátor Zdeněk Fink, který taktéž upozorňuje na vysokou pořizovací cenu, jež však i díky vysoké konkurenci stále klesá:

„Širší nabídka na trhu ceny elektromobilů pomalu tlačí dolů. Věřím, že se nám podaří co nejdříve do rozpočtu města prosadit investici na nákup elektromobilů právě pro městskou policii.“