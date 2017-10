Studenti na pirátské vlně aneb Volby nanečisto

Hradec Králové - Místo boje o poslanecká křesla je zatím více zajímají Hry o trůny. Politika je míjí a navíc nemají ani pravomoc vhodit svůj hlasovací lístek do urny. Není jim totiž 18.

Přesto se, i přes více či méně politickou neznalost, rozhodli vcítit se do role, která je za pár let bude čekat a nastínili své budoucí preference.

Řeč je o studentkách a studentech středních škol a gymnázií, kteří se zapojili do projektu organizace Člověk v tísni Studentské volby. V celé republice se „voleb nanečisto“ zúčastnilo 281 škol. 13 z nich reprezentovalo i Královéhradecký kraj. Bylo mezi nimi i hradecké Gymnázium J. K. Tyla. „Jsem ráda, že jsme se do tohoto projektu zapojili. Vždyť právě současní studenti jednou budou rozhodovat o směřování naší země,“ uvedla garantka voleb na hradeckém gymnáziu Michaela Vaňková, když mě vedla ztichlou chodbou školského zařízení do volební místnosti.

„Většina našich žáků je politikou zatím nepolíbena. Ale i tak si teď více než kdykoliv předtím o politice povídáme a studenti sami si přečetli programy takřka všech stran a hnutí,“ dodala Michaela Vaňková. Ale slova o „nepolíbenosti“ budou asi trošku nadnesená. Na to, že někteří „moc dobře vědí“ co se ve státě děje, upozorňují samotné šipky, které nás do volební místnosti vedou. Ty jsou opatřeny heslem tylovských voleb: „Volit? Sorry, to teď není cool.“

Seňor Babiš

„Když jsme slogan vymýšleli, byl seňor Babiš jasným lákadlem. I ti co politiku nesledují, jistě toto jméno vnímají,“ nastínil vznik motta jeden z tříčlenné volební komise Jirka. Ten na druhou stranu přiznal, že nečekal tak velký zájem ze strany svých spolužáků, kdy se o přestávkách dveře v místnosti s plentami a urnou prakticky netrhli. Ale ani v mezidobí, kdy se jejich spolužáci potí u algebry či nad fyzikálními vzorečky, nenudí.

Ovšem obligátní bábovku, chlebíčky ani křížovky by u nich volební komisař hledal marně. „Na to není čas. Jsme přeci jenom ve škole, tak všechen volný čas věnujeme studiu,“ sděluje s potutelným úsměvem další člen komise Honza zatímco poslední z trojice pozdějších sčitatelů lístků Luděk dává instrukce právě příchozím „prvovoličům“. A jak se později ukáže, jejich srdce bije pro pravici. I když některým z nich až z přesvědčení. „Já nevím, jestli je mi bližší pravice, nebo levice. V těch pojmech se zatím nevyznám,“ říká patnáctiletá Veronika Dernerová. „To máš tak. Pravice se více dbá na ekonomice a svobodě. Levice pak podporuje spíše rovnostářské přerozdělování majetku,“ zasvětil ji do tajů politiky její stejně starý spolužák Vojta Federsel, který se o politiku zajímá již od základní školy. „Tak to jsem taky pro pravici,“ dodává Veronika a vhazuje svůj lístek do urny.

Sedm stran

Těch se nakonec v urně od studentů sešlo 268 (48 procent student). Na celé čáře pak na hradeckém gymnáziu zvítězili Piráti, kteří za sebou na „bedně“ zanechali TOP 09 a ANO. Hradecké výsledky korespondují i se zbytkem republiky. Podle ostatních středoškoláků a gymnazistů by se do poslaneckých lavic dostalo sedm stran a hnutí: Piráti (24%), ANO (12%), TOP 09 (12%), SPD (8%), Zelení (6%), ODS (6%) a Sportovci (5%).