Sukovy sady čeká obměna. Ne však za původní peníze od Auparku

Hradec Králové - Kam se podělo 750 tisíc, které městu za vstřícný krok s výstavbou Auparku poslala developerská společnost HB Reavis? Tuto otázku si kladli zástupci Komise místní samosprávy Sever, kteří ještě nedávno počítali s tím, že tyto finance budou využity na revitalizaci Sukových sadů.

Sukovy sady v Hradci Králové.Foto: Deník/ Jan Pruška

„Tak to alespoň bylo od začátku a podmiňovali jsme tím náš souhlas s výstavbou obchodního centra," řekl Deníku zástupce KMS Miloš Berounský, kterého velmi vyděsila slova náměstka hradeckého primátora Jindřicha Vedlicha ze schůze KMS, kde do zápisu uvedl: „Na Radě města bylo diskutováno, zda je účelné připravovat akce, na které nejsou a nebudou v blízké době finanční prostředky."

„Tohle mě opravdu zaskočilo. Kam se tedy ten tři čtvrtě milion poděl? Takhle to vypadá, že od opravy dává město ruce pryč," dodal Miloš Berounský. Podle náměstka primátora však Sukovým sadům nehrozí, že by nedošlo k jejich opravě. K 750 tisícům pak sdělil, že je město využilo na jiný projekt ve stejné lokalitě.

„Peníze jsme využili na projektovou dokumentaci související s rozšířením Kuklenského podjezdu. Nicméně se tyto peníze ze Sukových sadů neztratí. Město si je vědomo příslibu, který učinilo. Sukovy sady budou zafinancovány z jiných zdrojů," uvedl Jindřich Vedlich a nastínil, které zdroje by to mohly být. „Buď to zafinancujeme z vlastní kapsy, nebo z dotačních titulů. Nicméně je potřeba říci, že 750 tisíc korun je částka, která by obnovu nepokryla. U Sukových sadů se jedná o investici v řádech milionů korun," uvedl náměstek a dodal, že ještě letos chce město osadit sady novými herními prvky, které vyjdou zhruba na dva miliony korun.

Ještě v tomto roce technické služby provedou v sadu i dosadbu zeleně.