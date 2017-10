Tangenta: nejdříve za osm let

Hradec Králové - Na stavbu severní přeložky si Hradec počká minimálně osm let.

Sdružení Pouchov pro život bojuje proti s trasou severní tanegenty. Jedna ze zakládajících členek Soňa BlatníkováFoto: DENÍK/David Taneček

Zacpaný městský okruh a dlouhé minuty čekání. V dopravních špičkách častý obrázek krajského města. Velkou úlevu především od těžké nákladní dopravy by měla přinést takzvaná severní tangenta, tedy další pomyslný obchvat, který by odvedl z centra města tranzitní dopravu. Ředitelství silnic a dálnic odhaduje začátek stavebních prací nejdříve za osm let. Délku prací pak zhruba na tři roky.

„V současné době lze s ohledem na zkušenosti s obdobnými akcemi v kraji očekávat zahájení v období osmi až deseti let,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že aktuálně probíhá zpracování studie proveditelnosti. Ta má nastínit pro jaký „přepravní proud“ bude přeložka konkrétně sloužit, jak půjde plánovanou silnici zasadit do území a v neposlední řadě bude také oporou pro rozvrhnutí finančních nákladů.

Předběžný plán trasy severního obchvatu podle ŘSD je nastíněn uzemními plány obcí či měst a též tři roky starým posouzením vlivu na životní prostředí. Na stole jsou však varianty dvě.

„Ve studii jsou ale hodnoceny dvě varianty, které se navzájem liší,“ řekla Ledvinová s dodatkem, že se jedná o rozdíly ve výšce, uspořádání křižovatek nebo křížení se s jinými silnicemi.

Budoucí trasa severní tangenty, která má být přeložkou vytížené silnice I/11 v délce přes 15 kilometrů, vychází z křivatky u Plotiště a zpět se napojuje až u Třebechovic.

„Přeložka povede převážně v již rezervovaném koridoru, nicméně na několika místech bude nutné tento koridor z různých důvodů opustit,“ dodala Ledvinová.

Do konce tohoto roku se pak k celému konceptu severní tangenty vyjádří kromě státu i kraj a místní samospráva. A právě pro hradecký magistrát jsou plány silničářů důležité i z jiného hlediska. Město totiž již přes dva roky vede spor s developerskou firmou CTP, která na okraji města postavila skladové haly bez stavebního povolení.

Přestože společnost po hradeckých zastupitelích akutně požaduje souhlas s příjezdovou cestou, ti na svém posledním zasedání hlasování o možné dohodě s CTP odložili právě kvůli nejasnostem týkajících se budoucího napojení a sjezdu ze severní tangenty u Třebechovic.

Tangenta: Běh na dlouhou trať pro město, ale i komplikace pro developerskou firmu

Krajskému městu budoucí severní tangenta přinese bezpochyby zklidnění v neustále narůstající dopravě.

Možná podoba jejích budoucích sjezdů a napojení teď začala hrát ústřední úlohu i v otázce sporu hradecké radnice s firmou CTP.

Developerská společnost „tlačí“ na hradecké zastupitele, aby jí dali svolení s využitím příjezdové cesty. Ta je totiž klíčem k získání dodatečného stavebního povolení k rozestavěným skladovým halám.

Firmu též tlačí čas, protože do konce tohoto měsíce by měla dodat potřebné dokumenty stavebnímu úřadu, od kterého původně slyšela zamítavé stanovisko k dodatečnému povolení.

Královéhradečtí zastupitelé se na sklonku září ovšem rozhodli ve věci možné dohody s developerskou firmou, která na město podala dvacetimilionovou žalobu, nehlasovat.

Důvod? Radnice ještě nezná detailnější plány z ministerstva dopravy, kde konkrétně by měly vést sjezdy z budoucí severní tangenty.

„Severní tangenta není v žádném případě ohrožena případnou stavbou hal firmy CTP,“ uvedl na zasedání zastupitelů primátor Hradce Zdeňěk Fink s tím, že obavy vzbudily nejasnosti v souvislosti s napojením na připravovanou přeložku. Ta by v případě kolize s příjezdovou cestou – tedy pokud by se město s firmou CTP dohodlo – znamenala i milionové náklady navíc pro hradecký magistrát.

Do konce tohoto roku se tak má stát prostřednictvím ŘSD sejít zástupci hradecké radnice, aby došlo k jasnějšímu seznámení se s variantami sjezdů ze severní tangenty.

Firma CTP zatím s vyjádřením čeká, až obdrží oficiální odpověď od města.