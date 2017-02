Tankodrom za čtyřicet korun na hodinu

Hradec Králové /FOTO/ - Učiněný tankodrom, za který již někteří řidiči ani nechtějí platit. Tak vypadá parkoviště na Velkém náměstí v centru krajské metropole.

„Za hodinu stání tu chtějí čtyřicet korun. Je to naprostý výsměch. Člověk aby se bál, že tu přijde o kolo," rozčiluje se Jan Mařík, který chtěl na Velkém náměstí zaparkovat. A není sám. Ani další řidiči neskrývají nespokojenost, stačí se jich zeptat.

V dohledné době se však situace nezlepší.

Magistrát čeká, až bude moci dojít ke kompletní opravě náměstí, kde navíc nyní začaly opravy kanalizace a sítí, které budou jeho povrch dále zatěžovat. A větší investice by v této době podle města znamenala vyhazování peněz z oken.

K drobným opravám však přece jen dojde. „Na místech, kde to bude možné, dojde k opravám výtluků alespoň provizorně, a to do doby komplexní rekonstrukce Velkého náměstí," uvedla tisková mluvčí hradeckého magistrátu Magdalena Vlčková s tím, že technické služby stav komunikací pečlivě monitorují.

„Město si je vědomo velice špatného stavu chodníků i komunikací na náměstí, proto se pustilo do příprav velké rekonstrukce," pokračovala mluvčí. Jenže k celkové rekonstrukci jen tak brzy nedojde. „Bohužel kvůli námitce podjatosti nesmí stavební agendu řešit náš zdejší stavební úřad, protože spis krajský úřad předal kvůli rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj k řešení stavebnímu úřadu v Hořicích. Je tedy na tamních úřednících, jak se jim časově podaří agendu stavebního řízení vyřídit. Rekonstrukce se tedy bohužel ne vinou města odsouvá," vysvětlila Vlčková.

V těchto dnech navíc začínají opravy kanalizace a vodovodního řadu, které prý nemohly déle čekat. „Přidají se správci dalších inženýrských sítí. To znamená, že na mnohých místech bude Velké náměstí stejně rozkopáno. Opravy všech výtluků by tedy byly opravdu krátkodobé, a to nehledě na pohybující se těžkou techniku zajišťující práce správců sítí," zmínila mluvčí.

Náklady za opravu těch největších výtluků zaplatí Hradec. Společnost ISP, která parkování v Hradci zajišťuje, nic platit nebude.

„Rekonstrukce náměstí je investicí města. Pokud by se měla udělat provizorní oprava výtluků na celé ploše Velkého náměstí najednou, znamenalo by to vyklidit celé parkoviště. To by přineslo nemalé komplikace jak pro řidiče, tak pro pěší," dodala mluvčí.