Taxikáři se bojí nové konkurence. Vztahy prý tak špatné ještě nebyly

Hradec Králové - Zákazník si toho všimne jen těžko. Mezi taxikáři v Hradci však panují napjaté vztahy - kvůli novému hráči na trhu.

Taxi. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Hodně se o tom mluví, ale málokdo chce něco otevřeně říct. Vztahy mezi taxikáři v krajské metropoli se vyostřily. A podle některých šoférů jsou dokonce tak napjaté jako ještě nikdy dříve.

Může za to nový hráč, který vstoupil na hradecký trh a nabízí nižší ceny.

Podle stávajících taxikářů jsou tak nízké, že se jim téměř nedá konkurovat.

„Rozhodně ne, pokud si chcete vydělat na živobytí. Odpovídající cena je zhruba cena jednoho litru paliva na jeden kilometr," prozradil místní taxikář. Své jméno si prozradit nepřeje. Prý kvůli obavám z možných následků. Spolumajitel společnosti, která kromě Hradce jezdí i v některých dalších velkých městech Česka, však tvrdí, že to není pravda.

„Ceny máme podobné jako ostatní společnosti. Jezdíme po Hradci za 99 korun. Někteří za stovku. To rozhodně není velký rozdíl. Máme navíc menší náklady - například díky ekonomickým a ekologickým vozidlům," řekl Miroslav Hebký.

Hovořit o situaci moc nechtějí ani další hradečtí taxikáři.

„Atmosféra není dobrá. Já osobně mám strach. Svůj taxík radši parkuji v dosahu kamer," uvedl další taxikář s tím, že není sám, kdo cítí obavy.

Taxíky totiž nedávno zahořely - v Pardubicích a v Jaroměři. Jednalo se přitom o vozidla, která patří nové, levnější společnosti – stejné, jaká jezdí v Hradci. Kdo je zapálil, vyšetřuje kriminální policie.

„Říká se toho hodně. Někteří lidé si myslí, že si ty auta zapálili sami, druzí tvrdí, že se jedná o konkurenční boj - trest za to, že jsou levní," uvádí zdroj blízký prostředí.

„Není to pravda. Tohle je naprosto za hranou, neděláme nic protizákonného – a tohle rozhodně protizákonné je. Jsme nekonfliktní taxislužba," bránil se Miroslav Hebký.

Ceny v Hradci

Jízdu po krajském městě za stovku nabízí hned několik taxislužeb. Liší se vzdálenost, na kterou se tato sazba vztahuje.



Dále se liší cena za běžný kilometr, ale také ceny za nástup do taxíku - některé firmy nic neúčtují.



Na nízké ceny nové společnosti si stěžují i pardubičtí taxikáři.

Regulace neexistuje

Hradečtí taxikáři mají prý také obavu z toho, že se společnost snaží ve městě získat monopol. „A pak může zvedat ceny. Až zlikviduje konkurenci," dodal zdroj. Ani to však podle Hebkého není pravda. „V každém městě, když přijde někdo nový, odkusuje z „koláče". Tak konkurence funguje. Monopol rozhodně nebudujeme," poznamenal.

Hradec Králové ceny taxislužeb nijak nereguluje. „Taková regulace v Hradci nefunguje, vše běží na úrovni nabídky a poptávky," prozradila mluvčí magistrátu Magdalena Vlčková. A zatím se to nejspíš ani měnit nebude. Při porovnání cen taxislužeb, které jezdí po Hradci, se ukazuje, že za zmíněnou stovku tu rozhodně nejezdí jen nová společnost. Některé taxíky za stokorunu vozí do vzdálenosti tří kilometrů, některé do šesti, nová firma do sedmi. Liší se však cena za ujeté kilometry nad tuto vzdálenost.

(Ne)legální Uber?

Taxikářům ve velkých městech v posledních měsících vadí také nová služba Uber - aktuálně funguje v Praze a Brně. Jedná se o alternativní službu pro přepravu lidí, která využívá partnerské - ne však profesionální - řidiče. Je levnější než klasické taxislužby.

Některé státní úřady a taxi služby zpochybňují zákonnost Uberu tvrzením, že využívání řidičů, kteří nevlastní licenci na provozování taxislužby, je nebezpečné a nelegální.