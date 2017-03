Tibetská vlajka versus čínský obchod

Hradec Králové - Tibetská vlajka v pátek v rámci akce Vlajka pro Tibet zavlaje i před hradeckým Krajským úřadem. Hlavním iniciátorem je náměstek hejtmana Vladimír Derner. Akci posvětilo zastupitelstvo, ale až po dlouhé diskusi s řadou zajímavých názorů.

Vlajka pro Tibet na Pivovarském náměstí v Hradci Králové.Foto: Deník/ Michal Fanta

Klára Dostálová (ANO): Pamětníci vědí, že zastupitelstvo už několikrát řeklo, že ne - a pan kolega (Vladimír) Derner (vlajku) stejně vyvěsil, takže nerozumím tomu, proč o tom zastupitelstvo jedná.

Miroslav Matějka (SPD + SPO): Jestliže je kraj a jeho nemocnice účastna pilotního projektu absolutního významu ve středoevropském měřítku, tak pokud jste součástí nějaké vládní koalice, tak respektujte aspoň politická ujednání, která vláda nedávno podepsala ve vztahu k Číně. Pokud už to bylo zasazeno na program, tak já jsem ostře proti.

Pavel Bělobrádek (Koalice pro KHK): Chtěl bych říct, že fakultní nemocnice není krajská nemocnice. Nějaká úmluva nepopírá nic z toho, co se tady projednává. To, že se vyvěsí nějaká vlajka, neznamená žádné porušení nějakého vzájemného prohlášení ústavních činitelů… Já, jako člen vlády, vás mohu ubezpečit, že jste úplně mimo.

Ivan Adamec (ODS): Co se týče čínského obchodu, to je, prosím vás, chiméra… Mně je úplně jedno, co si Číňani myslí o tom, jestli si tady vyvěsíme vlajku nebo ne. Výsledky zahraničního obchodu jsou pouze ve fázi přání a hlasování o vlajce sem nepatří.

Zdeněk Ondráček (KSČM): Náš názor na to je konzistentní, takže my budeme jako klub hlasovat proti. A je jedno z jakého důvodu.

Oldřich Vlasák (ODS): Jsem mile překvapen tím, že tady máme do diskuse přihlášeno více zastupitelů, než když jsme hlasovali o půl miliardě na sociální účely - a taky bychom tam našli spoustu křivd.

Leoš Heger (TOP 09): Já jsem kdysi hlasoval proti vyvěšování vlajky, protože jsem byl politický elév a myslel jsem, že stát má právo si konat podle svého. Ale na druhou stranu jsme rok po návštěvě čínského prezidenta a viděli jsme, že ne všechno v těch vztazích je úplně jednoznačné.

Rudolf Cogan (STAN+VČ): Já osobně bych vyvěsil spíše vlajku Vietnamu, protože Vietnam byl v poslední době jediný stát, který se Číňanům vojensky ubránil. Tibeťani mají prostě smůlu, protože jako národ neobstáli a zaniknou…