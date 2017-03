Tom má po letech znovu domov

Hradec Králové - Konečně má domov. Známému prodejci Nového prostoru pomohla veřejnost vybavit byt.

Po několika letech na ulici konečně získal střechu nad hlavou.

Známý hradecký bezdomovec pan Tom, který prodává časopis poblíž kina Centrál na třídě Karla IV. v centru krajské metropole, přestal být bezdomovcem. Dostal druhou šanci, když od Hradce Králové získal městský byt.

Holobyt však bylo potřeba vybavit nábytkem. A pan Tom se potkal s lidskou solidaritou. Za pomoci materiální sbírky se podařilo obstarat vše, co do bytu potřeboval. Jako sběrné místo fungovala kavárna v hradeckém muzeu.

„Na pana Toma se usmálo veliké štěstí, získal totiž jeden z městských bytů. Zádrhel spočívá v tom, že v bytě je pouze kuchyňská linka a koupelna, která se dá používat, cokoliv dalšího chybí. Prodej Nového prostoru člověka jakž takž uživí, o nějakých velikých úsporách ale nemůže být řeč," sdělili veřejnosti na začátku sbírky její organizátoři.

A pomoc na sebe nenechala dlouho čekat. Lidé nabízeli v podstatě veškeré vybavení bytu včetně nádobí, peřin a povlečení.

Podařilo se získat postel, pračku, lednici, televizi, po které pan Tom velmi toužil, stůl, skříň, židle i gauč. A ačkoli je Tomův byt již téměř zcela vybaven, lidé nabízejí pomoc dál.

Chybí snad už jen sporák s troubou, aby si mohl pan Tom péct svůj oblíbený štrúdl. Na něj je možné přispět i finančně. Více informací o pomoci Tomovi je možné získat na Facebooku nebo v kavárně hradeckého muzea.

„Mám z toho ohromnou radost. Jsem šťastný, že mi lidé pomohli a všem moc děkuji. Na ulici jsem strávil řadu let," prozradil s tím, že to rozhodně nebylo lehké. A to ani když mohl hlavu složit v některém azylovém domě. Někdy měl prý strach vůbec usnout, aby ho neokradli a aby nepřišel o to málo, co měl. Teď se pan Tom těší na nový život a myslí na sny, které by si v budoucnu rád splnil. „Rád bych vídal pravidelně své dva syny a jednou bych chtěl bydlet v historickém Josefově, kde už jsem si vyhlédl dům. Mám rád historii, tak mě to tam táhne," prozradil pan Tom svá největší přání.