Tomáš Krtička: Elišku ani návštěvníky nemůžeme připravit o ohňostroj

Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Již po šestnácté bude o prvním zářijovém víkendu patřit hradecké staré město královně Elišce Rejčce s doprovodem. Po dlouhých letech však nebude celý slavnostní ansámbl řídit principál Tomáš Mangel.

Tomáš Krtička.Foto: Deník/ Petr Vaňous

Taktovku po něm převzal jeho dlouholetý spolupracovník Tomáš Krtička, který se Deníku svěřil nejen se strastmi při pořádání podobné akce, ale i s novinkami.

Říká se, že nové koště dobře mete. Ale u vás, i když to tu budete mít na povel poprvé, toto tak úplně neplatí.

Přesně tak. I když to bude moje premiéra, tak jsem nevstoupil zrovna do neznámé řeky. S Tomášem Mangelem jsem na Elišce od jejího vzniku. Mým úkolem bylo řešit umělce a scénář. Teď na mě spadla celá agenda. Tedy smlouvy, povolení, zábory a podobně. Je to hodně časově náročné a postupem času jsem zjišťoval, jakou měl můj předchůdce v tomto ohledu řeholi.

Nelitujete tedy, že jste do toho šel?

Vůbec ne. Není to nic, co by se nedalo zvládnout. Ale ta byrokracie, která se okolo hradeckých slavností královny Elišky musí udělat, je podle mého názoru naprosto zbytečná.

Jak to myslíte?

Různé zábory a povolení by mělo, tak jako je to i jinde, zařídit město a pořadatel by se tím neměl vůbec zabývat. Agentura by měla řešit jen samotný umělecký program. To umíme, ale nejsme úředníci.

Boj o razítka však není váš největší problém. Pokud se nepletu, tak rok od roku má tato akce, která je zapsaná i v prestižním seznamu Calendarium Regina, čím dál méně peněz z městské kasy?

To se nepletete. Těch peněz je rok od roku méně a požadavků na kvalitu více. To se nedá zvládnout. Vrátím se ještě k té byrokracii. Minulý týden jsme dělali podobnou akci v Kadani. Byl to pětadvacátý ročník Císařského dne. A přístup tamní a zdejší radnice se nedá vůbec srovnat. A to i po finanční stránce.

Můžete to rozvést?

Kadaň si vzala tuto akci za svou a dělá vše pro to, aby se konala. Neměl jsem vůbec starosti s povoleními a dalšími smlouvami a staral se jen a jen o program. A co se týče financí, tak na to, že je to pětkrát menší město než Hradec, tak na tuto jednodenní akci vyčlenilo třikrát tolik peněz. A není to jediná akce, kterou Kadaň podporuje.

Vrátíme se zpět do Hradce. Jsou připraveny na nadcházející Slavnosti královny Elišky nějaké novinky?

Je jich několik. Určitě bych chtěl návštěvníky pozvat na oblíbenou kapelu Arcus, která se tu představí ve zbrusu novém složení. Navíc letos poprvé bude Eliška spojena s vyhlášením regionální potraviny. Hradečtí budou také moci vidět zdejší zvoníky v nových renesančních kostýmech. Takže určitě nějaké novinky a změny jsou. Ale kvůli napjatému rozpočtu nemůžeme některé věci dělat jinak. I když bych moc chtěl. Třeba vrátit rytířské turnaje a rozšířit jarmark.

A co samotná Eliška?

To je vlastně taky novinka. Po několika letech se této role ujme Michaela Klenková, která s námi před lety začínala, a Pepa Pejchal.

A co ohňostroj. Bude?

O ten návštěvníky neochudíme. Jako obvykle v sobotu celou akci zakončí a bude trvat kolem šesti a půl minut