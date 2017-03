TOP 09 představila svou vizi a vymezila se vůči ANO

Hradec Králové - Snížit zdanění práce, zvýšit životní úroveň, zavést v Česku společnou evropskou měnu a dokončit páteřní dálniční síť. To jsou cíle, které chce TOP 09 v Česku realizovat do roku 2030.

Miroslav Kalousek, předseda TOP 09.Foto: ČTK/Tkáčik Tomáš

Svou střednědobou strategii představila strana v pátek v královéhradecké Státní vědecké knihovně. Podle jejího předsedy Miroslava Kalouska bude prosazovat zájmy střední třídy, tedy odpovědných lidí, kteří staví na svých znalostech. „Byť je jich většina, cítí se menšinou. Normální slušný pracující člověk svého zástupce příliš nemá," řekl Miroslav Kalousek. TOP 09 bude podle něj také usilovat o to, aby Česko přešlo „od ekonomiky levných montoven k ekonomice nápadů".

Z Vize 2030 by měl vycházet i program TOP 09 pro podzimní volby do Sněmovny. „Já pod 12 procent nejdu," uvedl Miroslav Kalousek k volebním plánům strany. Prozradil, že jako ministra financí chce TOP 09 nominovat europoslance Luďka Niedermayera, a vymezil se vůči možným partnerům ve vládě. „Naše strana se nikdy nezpronevěří tím, že by vstoupila do vlády po boku hnutí ANO," prohlásil.