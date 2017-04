U nemocnice zaparkuje více aut. A chystá se další plocha

Hradec Králové - U fakultní nemocnice se chystají nová parkovací místa.

Parkování na trávě v okolí Fakultní nemocnice Hradec Králové.Foto: Deník/ Jan Pruška

Zaparkovat u hradecké Fakultní nemocnice se téměř rovná zázraku. Nemocnice i zdejší radnice již delší dobu bojuje s velkým deficitem parkovacích míst, který měl vyřešit nový parkovací dům. O jeho výstavbu však zatím žádný investor neprojevil zájem. Neúspěchem například skončila loňská snaha magistrátu, který na stavbu vypsal investorský záměr. Do něj se však nikdo nepřihlásil. Město přesto neskládá zbraně a dál o navýšení kapacity parkování okolo nemocnice usiluje. Dokonce chce investorský záměr opět vypsat.

„Na začátku týdne jsme jednali jak se zástupci nemocnice, tak i kraje. Všichni si uvědomujeme, že o zvýšení parkovacích míst je třeba jednat společně" řekl primátor města Zdeněk Fink (HDK) s poukazem na to, že parkování je stejným dílem záležitost kraje, města i nemocnice „Kraj by eventuálně mohl investovat do komunikací, město do plošného parkování a nový parkhaus pojmout od 600 až po 800 automobilů.," uvedl primátor s dodatkem, že uvnitř Fakultní nemocnice by si dál režim parkování řídil špitál sám. Vše ale musí být ekonomicky a provozně pečlivě připraveno.

Primátor také potvrdil, že na místě uvažovaného parkhausu město nezřídí provizorní panelové parkoviště. Podle něj by se totiž jednalo o zmařenou investici.. Ještě než však parkovací dům vznikne, chce město rozšířit parkovací místa „přístavbou" parkovacích ploch vně nemocnice u stávajícího parkování. A to na komunikaci spojující hlavní vstup pro pěší a bránou pro automobily.

Podle předsedy magistrátní komise pro dopravu Vladimíra Lesáka (ČSSD) by rozšíření alespoň jedné strany komunikace na šikmá stání přineslo až 40 nových míst.

Více ploch pro auta

Problémem však zůstává „černé" parkoviště u Labe. „Zatím nám nezbývá, než tato místa akceptovat. Ale stále se snažíme za ně najít náhradu. Protože však parkování u Labe nabízí nejpříznivější lokalitu z hlediska dostupnosti navštěvovaných pavilonů, budeme se snažit po dohodě s odborem životního prostřední a dalších dotčených orgánů prostor v omezeném rozsahu pro parkování upravit," uvedla náměstkyně primátora Romana Lišková s dodatkem, že v každém případě však výstavba parkovacího domu u nemocnice je jednou z priorit města, fakultní nemocnice i Královéhradeckého kraje.