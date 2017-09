U zimáku bude parkování zdarma ještě pár měsíců

Hradec Králové - Mají kooperaci s nejslavnějším klubem. A také s kolosem, který to opravdu dobře umí s mládeží. I když do prvního mužstva ji moc nepustí, ale to je jiný příběh. Do Hradce v pátek přijede odehrát zápas 7. kola druhé fotbalové ligy Vlašim, která velmi výrazně spolupracuje s pražskou Spartou.