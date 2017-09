Události týdne: Fakulta se otevře veřejnosti

Hradec Králové /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Někdejší budova královéhradecké obchodní akademie, nyní objekt pedagogické fakulty, patří ke klenotům královéhradecké architektury. V rámci Dnů evropského dědictví se bude konat její prohlídka.

Busta Jiřího Purkyně na budově pedagogické fakulty.Foto: archiv autora

Budova, navržená architekty Otokarem Bémem a Hubertem Gessnerem v letech 1896-1897, bude přístupná v neděli 10. září prostřednictvím dvou komentovaných prohlídek, které začínají v 9 a v 11 hodin před hlavním vchodem do budovy. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i prostory běžně veřejnosti nepřístupné.

Jičínsko: Vlkanov a Vidoň společně slaví!

Jičínsko - V sobotu 9. září se konají Oslavy v obci Tetín - Vlkanov 250 let a Vidoň 750 let. Od 13:30 do 17 hodin je ve Vidoni připraven dětský program. Hudba bude hrát do 18.45 hodin. Sobotním programem ve Vlkanově návštěvníky provede Petr Ticháček. Ve 14 hodin zahraje kapela Little company, od 17 hodin kapela Člověče, nezlob se. Slavnostní pokřtění praporu se uskuteční v 19.30 hodin. Od 21.30 hodin vystoupí Sebastian, následovat bude koncert Marka Ztraceného. Večerní program vyvrcholí ohňostrojem. Vstup zdarma.

Náchodsko: Připomenou 80 let od stavby pevnosti

Dobrošov - Vzpomínkový den na pevnosti Dobrošov, který se koná v sobotu 9. září od 10 hodin, připomene zahájení stavby pevnosti v roce 1937. Po slavnostním zahájení proběhne křest nové knihy, poté nastoupí vojenská jednotka v dobových uniformách, aby uctila památku všech, kteří opevnění stavěli a chtěli ho bránit. O hodinu později začíná přednáška o zahájení stavby opevnění. Během celého dne můžete navštívit vojenské polní ležení v areálu pevnosti. Od 11 do 16 hodin bude mimořádně zpřístupněn i srub Jeřáb.

Trutnovsko: Dny evropského dědictví

Trutnov - Všechny trutnovské památky zpřístupní město v rámci víkendových Dnů evropského dědictví v Trutnově. „V městském parku navíc odhalíme repliku pomníku Tanec smrti od Emila Schwantnera, kterou vytvořila sochařka Paulina Skavova. Slavnostní akt, na který přijedou i zástupci našich partnerských měst z Německa, začne v sobotu 9. září od 14 hodin,“ upozornil trutnovský starosta Ivan Adamec. Podrobnější informace k celé trutnovské víkendové akci najdete na webovém rozhraní www.krkonossky.denik.cz.