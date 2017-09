Události týdne: Vyberou nejlepší firmu a živnostníka

Hradec Králové /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Tento týden se rozhodne o nejlepších firmách a živnostnících Královéhradeckého kraje.

Slavnostní vyhlášení Vodafone Firmy roku 2016 Královéhradeckého kraje a Česká Spořitelna Živnostníka roku 2016 Královéhradeckého kraje.Foto: firmaroku.cz

Deset nejúspěšnějších firem a deset nejúspěšnějších živnostníků regionu bude ve středu večer v hotelu Tereziánský dvůr bojovat v soutěžích Vodafone Firma roku 2017 a Česká spořitelna Živnostník roku 2017. „V rámci celé České republiky zaznamenaly podnikatelské soutěže velký úspěch. Přihlásilo se více než 6600 firem a živnostníků,“ uvedl za organizátory David Pavlát.

Přijměte pozvání do Kavárny ve tmě

Dobruška - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ve spolupráci s Klubem držitelů vodicích psů a Univerzitou Karlovou v Dobrušce společně připravili další, tradiční Pozvání do tmy. Od úterý 12. do neděle 17. září si můžete vyzkoušet příjemné, i když netradiční posezení. Chvíle plné chutí a vůní vás čekají v Kavárně ve tmě, která otevře své dveře už zítra ve studijním středisku Univerzity Karlovy v Dobrušce. Objednat se můžete i telefonicky na čísle 494 623 001, nebo přímo na recepci studijního střediska.

Pohádkový Jičín už podruhé jinak

Jičín - Na celých pět dní ožije Jičín tradičním festivalem Jičín město pohádky. Bohatý program, na kterém si najdou to své všechny generace, začíná již ve středu 13. září. Zároveň je připraven druhý ročník vedlejšího programu Jinčí čin. I letos nabízí řadu přednášek, koncertů, dílen a projekcí, které se uskuteční po zajímavých, zábavných a opomíjených místech Jičína. Ve středu navštivte jičínský kostel Panny Marie de Salle, ve čtvrtek místní vlakové nádraží, v pátek Jezuitskou kolej a v sobotu park u rybníku Šibeňák.

Festival představí české komedie

Nové Město nad Metují - V neděli 17. září slavnostně zahájí 39. ročník Festivalu české filmové a televizní komedie, a to od 15 hodin na novoměstském Husově náměstí. Přítomní se mohou těšit na koncert Davida Krause s kapelou. Od 17 hodin se bude na plátně Kina 70 promítat soutěžní snímek Špunti na vodě. Festival, jehož patronem je Jan Hrušínský, potrvá až do soboty a nabídne dvanáct soutěžních snímků a pestrý doprovodný program. Do loňského roku znali diváci akci spíše pod názvem Novoměstský hrnec smíchu.

Na řadu přijde sněhový mač

Janské Lázně - Den Černé hory, který se uskuteční v sobotu 16. září od 10 do 18 hodin na vrcholu, přinese spoustu zábavy. Návštěvníci se mohou těšit například na sněhovou bitvu, snowtubing, závody na horských koloběžkách a šlapacích motokárách, soutěže na Lezecké stěně a slackline exhibici ve výšce 1,5 metru mezi dvěma rolbami. Děti do 15 let budou mít v sobotu kabinkovou lanovku zcela zdarma. Závěr akce přinese ohromnou podívanou – večerní hromadný sjezd na koloběžkách z Černé hory do města.