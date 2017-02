Ukrývá pískovna Marokánka nechtěné 'tajemství'?

Hradec Králové - Na podezřelé navážky v hradecké pískovně Marokánka upozornil koncem roku hradecký zastupitel. Inspekce však obavy vyvrátila.

Pískovna Marokánka.Foto: Adam Záruba

V pískovně Marokánka nedošlo podle České inspekce životního prostředí k porušení zákona. Zavážení vytěžených lokalit pískovny probíhá standardně.

„Šetření ČIŽP ve společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. bylo ukončeno. V souvislosti s provozem zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu „Rekultivace lomu Marokánka" nebylo zjištěno porušení zákona," uvedla mluvčí ČIŽP Jana Jandová.

Nedávno na „podezřelé" závozy novou zeminou upozornil hradecký zastupitel Adam Záruba a podal podnět inspekci, aby prověřila, jestli firmy, které mají na starosti rekultivaci vytěžených míst, nenaváží do Marokánky zeminu kontaminovanou stavebním odpadem.

Zastupitel veřejně upozornil na to, že nově navezená zemina obsahuje materiál ze staveb, dokonce i plasty a stavební suť různého druhu. Své „nepříjemné" zjištění zdokumentoval fotografiemi a obrátil se i na správce pískovny – firmu Městské lesy Hradec Králové.

Odpověď ze strany správce zněla, že se jedná pouze o výjimečné a neúmyslné pochybení firmy, jež do lokality zeminu dováží. A vše je v takových případech řešeno provozním řádem, který ukládá, že firma má sedm dní na to, aby situaci napravila. A to se podle ředitele Městských lesů i podle inspekce stalo.

„Všechno jsme doložili a inspekce žádné pochybení nezjistila. Takže je vše v pořádku," okomentoval vyjádření inspekce ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.

Nevábné fotografie

Hradecký zastupitel Adam Záruba se ohradil proti nařčení, že použil fotografie účelově. Hradecký deník nedávno informoval o tom, že vedení firmy Městské lesy HK nepokládalo jeho fotografie za relevantní, protože je na nich zachycen kus plastové fólie, jež se do zeminy měla podle správce území dostat nedopatřením. Jednalo se pouze o výjimečný případ.

S tímto tvrzením Adam Záruba nesouhlasí. Když byl na místě osobně přítomen, fólie zachycená na fotografii nebyla osamoceným solitérem. Závoz ukrýval kromě stavebních i plastové materiály různého druhu.

K tomu ředitel Městských lesů Milan Zerzán dodal: „Firma má zápisy podepsané a ručí za to, co tam naváží. Když například daná firma hrabe komunikaci v délce šesti kilometrů, je možné, že v zemi může být něco ukrytého. K odhalení dojde, když se to posléze vysype. I proto je všechno ošetřeno v provozním řádu. Do sedmi dnů se musí v případě pochybení sjednat náprava."

S tím ovšem Adam Záruba zásadně nesouhlasí. „Takový materiál by se do pískovny vůbec navážet neměl. Materiál vznikající při rekonstrukci komunikací může být znečištěn a nedá se úplně uhlídat, aby tam nebyly cizorodé příměsi nebo dokonce nějaká horší kontaminace.

Inspekce nic nenašla

Kontrolní mechanismy podle správce pískovny fungují správně, ostatně v tomto konkrétním případě to potvrdila i inspekce životního prostředí.