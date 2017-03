Unikátní klinika čínské medicíny se otevře v roce 2019

Hradec Králové - Unikátní klinika tradiční čínské medicíny by měla být postavena do poloviny roku 2019. V úterý byl schválen plán a harmonogram výstavby, do měsíce by měla být představena architektonická vize.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Zahájení stavby kliniky tradiční čínské medicíny, která má vzniknout ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, má zpoždění. Podle původních plánů se mělo začít stavět loni v září, pak se termín posunul na letošní leden. Nyní se předpokládá, že stavba začne v druhé polovině letošního roku. Partnerem a sponzorem projektu je společnost CEFC Group, která na stavbu kliniky věnuje dar ve výši 270 milionů korun. „Sto milionů korun k pokrytí nákladů v průběhu prvního roku je již složeno na účtu fondu," uvedla výkonná viceprezidentka CEFC Marcela Hrdá. Nová klinika naváže na činnost ambulance tradiční čínské medicíny, která v hradecké fakultní nemocnici začala fungovat na podzim roku 2015. Vyšetření i léčbu si pacienti hradí sami, přesto je o služby kliniky velký zájem. Za výstavbu kliniky odpovídá Nadační fond Tradiční čínské medicíny, jehož správní rada v úterý vedle schválení plánu a harmonogramu stavby také určila jako autora projektu kliniky architekta Jana Hochmana.

„Máme zájem, aby nám pan architekt Hochman svoji architektonickou vizi představil do měsíce," řekl člen správní rady a náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar. Královéhradecký architekt Jan Hochman je autorem několika pavilonů fakultní nemocnice. Věří v úspěch Sponzor stavby společnost CEFC o úspěchu chystaného projektu nepochybuje. „Na základě zájmu lidí o služby poskytované ambulancí tradiční čínské medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a ohlasů na její výsledky jsme přesvědčeni, že jsou to finance vynaložené správným směrem," řekla Marcela Hrdá. Ambulance tradiční čínské medicíny v hradecké nemocnici pacientům nabízí akupunkturu či bylinnou terapii. Ambulanci od jejího vzniku navštívilo už více než 900 pacientů, čekací doba je několik měsíců. Nejnověji pracoviště nabízí léčení závislosti na tabáku pomocí metody ušní akupunktury. Klinika má také své odpůrce

Ne všem se však stavba kliniky zamlouvá. Například Česká lékařská komora tradiční čínskou medicínu odmítá a Český klub skeptiků Sysifos udělil hradecké fakultní nemocnici „Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 za příkladnou péči o dílo Velikého Mao Ce-tunga v oblasti zdravotnictví". Podle členů klubu vznikl institut čínské lidové medicíny v 50. letech, kdy v Číně chyběli lékaři i léky. Tehdejší vůdce Mao Ce-tung ji prý sice propagoval, ale v její metody nevěřil a nevyužíval je.

Autor: Ivana Vitovská