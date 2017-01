Uzavírka odřízla Svinary

Hradec Králové - Kraj zavřel most kvůli jeho havarijnímu stavu. Řešení má přijít nejdříve za rok.

Středeční uzavření mostu plukovníka Šramka ve Svinarech, který je spojnicí přes řeku Orlici, přineslo místním značné komplikace v dopravě.

Od včerejších ranních hodin tak mají řidiči smůlu a musí oblast zdlouhavě objíždět přes centrum Hradce Králové. Omezení se dotklo i městské hromadné dopravy. Jedná se o autobusové linky 11 a 17.

„Každý den tudy jezdím do práce. Od teď se musím rozčilovat jízdou přes město," kriticky ohodnotil nenadálou uzavírku jeden z místních obyvatel.

„Mnoho lidí most potřebovalo, aby se mohli dostat do zaměstnání a školáci do škol. Teď vše budou muset objíždět, což pro ně znamená dřív vstávat. A to samé naopak - domů se dostanou o mnoho minut déle," dodal ke komplikacím další z místních.

O uzavření mostu, který byl hojně využíván i obyvateli nedalekých Malšovic a Malšovy Lhoty, rozhodla Správa silnic Královéhradeckého kraje kvůli jeho havarijnímu stavu.

Most ve Svinarech v současné chvíli mohou však nadále využívat pěší a cyklisté. Kraj má v úmyslu na místě stávajícího mostu postavit nový, nejdříve však v příštím roce.

„Zahájení realizace projektu se odhaduje buď na rok 2018, nebo 2019. Nyní je zpracovávána projektová dokumentace," uvedla v této souvislosti krajská mluvčí Martina Götzová.

Nový most má ve Svinarech vyrůst do dvou let

