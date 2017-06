Uznávaný fotograf besedoval v knihovně

Hradec Králové - Ve středu, u příležitosti výstavy The Best of Czech Press Photo, se konala v hradecké Studijní a vědecké knihovně autorská prezentace fotografa Michaela Hankeho, který je za svou práci v oblasti takzvané humanistické dokumentární fotografie oceňován i ve světě.

Michael HankeFoto: archiv M. Hankeho

S příchozími se fotograf v prostorách knihovny podělil se svými zkušenostmi a osvětlil svůj osobitý přístup k dokumentární fotografii. K vidění bylo přes 100 snímků, z nichž některé nebyly ještě publikované, prostřednictvím připravené videoprojekce.

