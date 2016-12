V anketě Alej roku vede zatím hradecká Kaštanka

Hradec Králové - V anketě o Alej roku 2016 zatím vede alej Kaštanka z Hradce Králové, řekl mluvčí pořadatelského sdružení Arnika Jan Vávra. Nejkrásnější stromořadí mohou lidé prostřednictvím webu volit už jen tři dny. Loni vyhrála kaštanová alej u Jedovnic na Blanensku.

Kaštanka v Hradci Králové podél železniční trati do Pardubic.Foto: Deník/ Jan Pruška

Do šestého ročníku ankety lidé hlasy přispívají už zhruba dva měsíce, volí mezi 53 adeptkami.

„Kaštanka má zatím výrazný náskok, ale uvidíme, jak to dopadne. Loni to bylo napínavé až do posledních chvil," řekl mluvčí. Na druhém místě je v průběžném pořadí alej v Pivovarské ulici v Lysé nad Labem ve Středočeském kraji, na třetím březová alej Jilemnice Mříčná v Libereckém kraji.

Cílem ankety je podnítit zájem veřejnosti o stav veřejné zeleně. Konečné pořadí mohou lidé ovlivnit na webu www.alejroku.cz do 31. prosince. Hlasování skončí přesně o půlnoci.

V loňském ročníku ankety získala vítězná kaštanová alej bezmála 1400 z 8000 odevzdaných hlasů. Na ocenění bylo navrženo 65 stromořadí. Na druhém místě skončila březová alej u Melkovic na Blanensku, na třetím jasanová alej u Frýdlantu na Liberecku.

Známější než anketa Alej roku je obdobná soutěž Strom roku, v níž veřejnost vybírá nejsympatičtější dřevinu republiky. Letos titul získala lípa z Lipky na Chrudimsku, obdržela přes 55 hlasů tisíc ze zhruba 175 tisíc hlasujících.