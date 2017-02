V Hradci postaví kanceláře v lese

Hradec Králové - Jako strom - tak bude vypadat sídlo Lesů ČR za půl miliardy korun. Do areálu bude navíc prorůstat les.

Za deset let - poté, co stromy zesílí - by areál měl vypadat jako na obrázku.Foto: Chybik+Kristof

Krajské metropoli se díky její architektuře přezdívá salón republiky, nyní je jasné, že v Hradci přibude další výjimečná stavba. Jedná se o nové administrativní centrum Lesů České republiky – největší dřevostavbu v Česku, která má dle informací Deníku stát až půl miliardy. Sídlo má vyrůst v Přemyslově ulici na Novém Hradci do roku 2020. Nahradí původní zastaralou budovu.

Vítězný návrh vypracoval ateliér Chybik+Kristof Architects & Urban Designers ve spolupráci s Janem Stolkem a zahradním architektem Tomášem Babkou. Symbolika návrhu je jasná: nové sídlo svým tvarem připomíná rozvětvený strom. A kromě toho do areálu doslova prorůstá les. „Uvědomili jsme si zásadní skutečnost, která formovala naše uvažování od počátku až do konce. Po prohlídce stávajícího areálu jsme se rozhodli prozkoumat nejbližší okolí a cesta nás zavedla po mostě přímo do hradeckého lesa. Byl teplý letní den a kontrast mezi teplotou ve vyhřátém prostředí mezi budovami a vstupem do chladivého lesa byl naprosto zřejmý. Ptali jsme se sami sebe, co nás vlastně nutí pracovat v přehřátém interiéru, když nejlepší by bylo vzít si notebook mezi stromy a pracovat v prostředí plném klidu?" popisují zrod neotřelého nápadu architekti.

Architekty prý zaujal fenomén lesa jako pracovního prostředí. „Maximální propojení pracovního místa s lesem. Vytvoření transparentního, intimního a zárověň reprezentativního prostředí. To vše nás vedlo k myšlence centrálního prostoru, z něhož budova vrůstá do lesa a les do budovy," uvedli. Na návrhu pracovali od konce srpna.

Lesy ČR vybíraly 42 projektů. „Soutěž byla podle mého názoru velmi kvalitně připravená. Jednalo se o mezinárodní soutěž, která byla velmi transparentní. Lesy ČR tím podle mě daly dobrý signál do společnosti a vydaly se moderní cestou," nechal se slyšet architekt Ondřej Chybík. V mezinárodní porotě vedené předsedkyní Dorte Mandrup-Poulsen z Dánska zasedli odborníci Dietmar Eberl či Miroslav Šik a pochopitelně i generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Porota vybrala pět návrhů, které postoupily do druhého kola soutěže a z nich nakonec ten úplně nejlepší. Také tyto návrhy Lesy ČR představí na dnešní tiskové konferenci, která přinese další informace o stavbě administrativního centra.

Střípky z návrhu

Nová budova se skládá z šesti křídel - jako jeden kmen a pět větví. Sestoupí-li návštěvník do foyer po točitých schodech nebo po skluzavce, ocitne se v úbězníku pěti ramen domu. Každé rameno představuje jednu správní jednotku podniku Lesy ČR. Foyer bude sloužit jako reprezentační vstup s recepcí a srdce domu. Na foyer navazují přednáškové sály a školící místnosti.

Střecha nabídne pohled na okolní lesy ze zvýšené perspektivy. Návštěvníci se přiblíží korunám stromů.

V návrhu se počítá také s naučnou stezkou, která povede kolem budovy.

Naučná stezka vede plynule kolem domu a prochází pěstovaným vzorníkem lesních typů. Přiblíží návštěvníkům rozličnost lesů v České republice.

(zdroj: Facebook)