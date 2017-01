V hradeckém kraji jsou nejtragičtější železniční přejezdy a státovky

Královéhradecko - Ačkoliv celorepublikově vloni zemřelo při dopravních nehodách nejméně lidí od roku 1961, v našem kraji se počet tragédií snižuje jen pomalu.

Tragická srážka osobního vlaku s osobním automobilem v Hradci Králové.Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Vloni zemřelo na silnicích hradeckého kraje 33 lidí. Je to nejméně za posledních šest let, toto číslo však klesá jen velmi pomalu. A nehod s doživotními zdravotními následky vloni naopak dokonce přibylo. Výrazně pak vzrostl i počet nehod pod vlivem alkoholu, a to skoro o čtvrtinu na 247.

Jak také vyplývá z ještě oficiálně nezveřejněných policejních statistik, které má však Deník k dispozici, stále více bouraček je způsobeno nepřiměřenou rychlostí.

Počet mrtvých rok za rokem

Počty obětí dopravních nehod v Královéhradeckém kraji v letech 2010 až 2016:

2010: 57

2011: 57

2012: 57

2013: 37

2014: 35

2015: 34

2016: 33

Policie však odmítá, že by na silnicích nebyla s radary vidět. „Měření rychlosti provádíme neustále, protože patří mezi hlavní příčiny dopravních nehod. Jedná se o nejpočetnější skupinu zjištěných přestupků. Vloni bylo zjištěno a vyřešeno 12 315 překročení maximální předepsané rychlosti, což je o 588 víc než v roce 2015," řekl krajský policejní mluvčí Jan Čížkovský.

Mezi vůbec nejrizikovější místa patří frekventované silnice prvních tříd v místech křížení s okreskami, kde chybí odbočovací a připojovací pruhy. Typickým příkladem je neblaze proslulá „pětatřicítka" od Jičína přes Hradec na Holice.

Velmi tragické jsou také železniční přejezdy. V červenci vjelo na trať z Jaroměře do České Skalice auto přímo před rychlík. Vlak ho táhl 200 metrů, zahynula jeho dvoučlenná posádka.

Další nehoda se stala na začátku října v Hradci Králové - Kuklenách. Před vlak přijíždějící od Prahy najel na přejezd osobní vůz. Auto i lokomotiva začaly po nárazu hořet, ve vozidle zahynul otec s malým synem.

Dvě oběti si vyžádal i listopadový střet Škody Octavia s polským kamionem na silnici u Roudnice.

„Osobní vůz vyjížděl z vedlejší silnice. Po srážce se auto dostalo do protisměru a poté skončilo v poli," sdělili policisté.