V Jeníkovicích „objevili“ kouzlo cihelny

Jeníkovice - Malá obec Jeníkovice nedaleko Třebechovic pod Orebem se pyšní kostelem sv. Petra a Pavla. V nedávné době však místní znovuobjevili i kouzlo takzvané Ludvíkovy cihelny, která patří mezi unikátní stavby svého druhu v královéhradeckém regionu.

Přestože od poloviny devadesátých let areál cihelny, která byla vybudována v roce 1884, chátra, parta nadšenců se rozhodla pozvolna odstartovat její renesanci.

„Cílem snažení spolku je zachovat kruhovou pec, oživit zapomenutý areál a najít pro něj nové využití,“ uvedla za Spolek Cihelna Adéla Michková s tím, že snahy spolku odstartovaly před více jak dvěma lety z iniciativy několika jeníkovických občanů.

Právě kruhová pec - Hofmanka - spolu s téměř 40 metrovým komínem dávají cihelně její osobitou tvář a odkazují k jejímu historickému významu. A jak to tak bývá, i osud jeníkovické cihelny měl světlé, ale zároveň ty nepříliš veselé momenty.

Historie přes sto třicet let starého areálu odkazuje až do 16. století, kdy jsou zaznamenány první zmínky o výrobě cihel. V době své největší „slávy“ v areálu cihelny sezónně pracovalo až sedm desítek zaměstnanců. Po druhé světové válce byl areál cihelny zestátněn a na začátku 90tých let opět vrácen rodině původních majitelů. Nicméně od roku 1995 cihelna chátrá a zub času se podepisuje neúprosně pod jejím současným stavem.

„Areál cihelny spravujeme na základě dohody s majiteli od konce loňského roku, kdy jsme začali postupně venkovní prostor i jednotlivé objekty uklízet a čistit,“ dodala Michková s tím, že nadšení dobrovolníků ilustruje přibližně 200 hodin prací a na sklonku prázdnin i akce pro děti s názvem Cihelna na kolečkách.

„Jsme parta nadšenců, kteří chtějí být nějak prospěšní místu, kde žijí. Nedáváme si dlouhodobé cíle, nesestavujeme plány a nehoníme termíny, necháváme to plynou,“ uzavřela Michková s dodatkem, že v budoucnu by se areál mohl proměnit v regionální kulturně-enviromentální centrum.