V kraji by měly vyrůst další mýtné brány

Hradec Králové - Ministerstvo dopravy hodlá zpoplatnit silnice I. třídy pro kamiony.

Stát chce osadit další úseky mýtnými branami a vybrat tak více peněz.

Ministr dopravy Dan Ťok totiž uvažuje, že právě od tohoto roku se některé silnice I. třídy osadí mýtnými branami. V Královéhradeckém kraji by se jednalo prakticky o všechny dopravní tepny.

Například se má prodražit cesta z Hradce Králové do Pardubic. „Vláda nám zadala hledat rozšíření mýta. V tomto smyslu jsme nechali mýtného manažera, aby určil, co je pro stát nejvýhodnější," uvedl důvody ministr dopravy Dan Ťok s dodatkem, že rozšíření zpoplatnění silnic bude záviset jak na výsledku tendru na provozování mýtného systému po roce 2019, tak i na stanoviscích jednotlivých krajů. „Teď to probereme s Asociací krajů a jednotlivými městy a obcemi. Budeme jim vysvětlovat, proč jejich silnice na seznamu je či č není," uvedl ministr dopravy.

Uvažované zpoplatněné úseky

Hradec Králové - Ohrazenice - Pardubice (zpoplatněno 16,5 kilometru)

Mladá Boleslav - Jičín - Úlibice (46 kilometru)

Hradec Králové - Holice (16,5 kilometru)

Turnov - Jičín - Úlibice - Hořice - Hradec Králové (55 kilometrů)

S kladným stanoviskem, i když s několika výhradami ohledně meziměstské dopravy, může ministerstvo dopravy počítat v Královéhradeckém kraji. Zdejší hejtmanství totiž tento krok vítá. „Obecně vítám návrh státu na rozšiřování mýta a očekávám, že zvýšený příjem z mýtného, který je příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury, může přispět k nalezení systémového řešení financování opravy a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy, které kraje dostaly do svého vlastnictví," uvedl Martin Červíček, 1. náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, s tím, že kraj doposud ze strany ministerstva dopravy neobdržel konkrétní návrh dalšího zpoplatnění silnic I. třídy na území Královéhradeckého kraje.

Po Královéhradeckém kraji od roku 2020 jen s dálniční známkou?

Přínos dalších 823 milionů korun z výběru mýta. Takový je předpoklad Ministerstva dopravy České republiky, které chce v Královéhradeckém kraji zpoplatnit několik silnic I. tříd. Necelou miliardu korun plánuje ministerstvo vybrat v průběhu pěti let.

Výjimka pro autobusy?

Krok od roku 2020 rozšířit mýtné brány i na silnice I. tříd v kraji vítá i zdejší hejtmanství, které také těší, že svůj záměr chce právě se samosprávami ještě ministerstvo prodiskutovat. „Jsem velmi rád, že ministr dopravy chce tento záměr nejdříve projednat s kraji. V našem zájmu je ochrana krajské silniční sítě. Proto budeme muset analyzovat dopady případného rozšíření mýtného systému, aby nedocházelo k obcházení mýtného systému a převedení tranzitní nákladní dopravy na krajské komunikace," uvedl náměstek hejtmana zodpovědný v kraji za dopravu Martin Červíček s dodatkem, že ještě bude jednat s policií a Celním úřadem ohledně zvýšení četnosti provádění kontrol maximální povolené hmotnosti vozidel formou nízkorychlostního kontrolního vážení.

V čem však bude chtít Martin Červíček hledat výjimku? V krajské dopravě: „Budu se snažit případně projednat s ministerstvem dopravy systémovou výjimku týkající osvobození od nutnosti zpoplatnění vozidel zajišťujících provoz veřejné linkové autobusové dopravy provozované v závazku veřejné služby kraji.

Předpokládané zisky za 5 let

Hradec Králové - Jičín - Úlibice (291 milionů Kč)

Hradec Králové - Pardubice (86 mi. korun)

Hradec Králové - Holice (110)

Turnov - Jičín - Úlibice - Hořice - Hradec Králové (336)

