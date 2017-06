V lesích se bude grilovat dál. Suchu navzdory

Hradec Králové - Lesníci zatím nebudou kvůli suchu omezovat provoz grilů a ohnišť.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Šimánek Vít

Sucho sužuje východočeskou krajinu, podle ředitele hradeckých městských lesů Milana Zerzána však ještě není tak dramatické, aby omezilo fungování krytých grilů a ohnišť v městských lesích. Ty si veřejnost velmi oblíbila.

„Zatím o omezení neuvažujeme. Jediné, co jsme omezili, je dodávání dřeva ke grilům a ohništím, protože si ho lidé odnášeli domů," uvedl ředitel.

První gril byl v městských lesích instalován v roce 2005. „Během dvanácti let nebyl žádný problém. Lidé se chovají zodpovědně, nikdo nerozdělává oheň na místech, kde by neměl."

Městské lesy se o grily a ohniště pravidelně starají. „Vždy jednou v týdnu je vyčistíme a uklidíme, co je potřeba," poznamenal Zerzán s tím, že o grilování je velký zájem. „Lidé si je zkouší i rezervovat, ale to nelze. Vždy je to o jejich vzájemné domluvě a dohodě na místě," dodal ředitel.

Vytížené jsou v posledních dnech také tři grily v Šimkových sadech. Hradecký magistrát však o nákupu dalších zatím neuvažuje.

„O dalších grilech technické služby neuvažují a ani takový požadavek od návštěvníků sadů oficiálně nezaznamenaly. Jistě by však případnému navýšení počtu grilů předcházela diskuse, zda to přinese užitek všem, tedy i těm, kteří do Šimkových sadů nechodí kvůli grilování. Obyvatelé mají podobnou možnost i na několika místech v městských lesích," uvedl tiskový mluvčí radnice Petr Vinklář.

Kryté grily v městských lesích naleznou zájemci u rybníků Výskyt a Olšina. Poté také u Hradečnice nad Mazurovými chalupami, na in-line okruhu (od hájovny směrem na Svinary na křižovatce cest). Nekrytá ohniště mohou využít na pláži u Biřičky, u „Pěti ježků", před Mazurovou chalupou, u rytířského hradiště a u rybníka Šanovec.

I když se grily nacházejí na volně přístupném místě a nejsou pod dohledem kamer, tak podle hradeckého mluvčího nedochází k žádným větším výtržnostem a stížnostem obyvatel například na hluk či nepořádek.

Hradecký systém grilů se zalíbil i v jiných městech republiky.