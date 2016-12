Vánoce a Silvestr v Hradci? Čekejte omezení, ale i parkování zdarma

Hradec Králové - Poslední den tohoto roku s sebou kromě spontánních silvestrovských oslav přinese i omezení provozu městské hromadné dopravy či zvýšené počty strážníků v ulicích.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Babej Ivan

Zatímco si mnozí Hradečané budou na přelomu roku užívat volna, nedá se totéž říci o zaměstnancích městské policie, technických služeb ani dopravního podniku. Čety pracovníků technických služeb se hned v ranních hodinách prvního lednového dne vrhnou do čištění ulic, aby bylo historické centrum města připraveno na odpolední každoroční akci První den spolu, která začíná už ve čtyři hodiny odpoledne.

Pozor je třeba si dávat první lednový den i na dopravní omezení ve městě, řidiči však mohou v tento státní svátek parkovat v ulicích kolem historického centra zdarma, ostatní mohou využít posilové spoje MHD. Silvestrovské oslavy přitáhnou do ulic města i letos nejspíše mnoho slavících lidí. S tím počítá už dopředu Městská policie Hradec Králové, která proto do služby i letos povolala více strážnic a strážníků. „Na veřejný pořádek bude poslední letošní den i první lednovou noc v ulicích města dohlížet přes dvacet městských strážníků," vyčíslil počet lidí, kteří prožijí přelom roku ve službě, ředitel Městské policie Hradec Králové Miroslav Hloušek. Dalšími, kdo budou ve službě, jsou například řidiči MHD. Přestože na Silvestra provoz MHD končí spoji, které vyjedou z výchozí zastávky nejpozději v 18:59 hodin, bude doprava dále zajištěna podle zvláštního jízdního řádu na linkách č. 2, 3, 7, 22, 24, 27 do půlnoci a dále na nočních linkách 51, 52, 53, 54. Stejný režim bude platit pro MHD i o Štědrém dni.

Spontánní veselí se bude odehrávat na území celého města, nejvíce však v centru na historickém Velkém náměstí. Po Silvestrovské půlnoci tam každoročně zbudou střepy, rozbité skleněné lahve a stopy po odpalování zábavní pyrotechniky. S tím už však počítají dopředu Technické služby Hradce Králové, které 1. ledna ráno vyšlou do centra své pracovníky, kde na ně čeká první nápor úklidových prací. Vše musí být připravené, aby mohl ve čtyři hodiny odpoledne začít program Prvního dne spolu. Parkování bude možné po celý novoroční den v místech s parkovacími automaty zdarma, dopravní podnik navíc kvůli akci posílí městskou dopravu.

Na Velkém náměstí dojde mezi 17. a 19. hodinou k omezení dopravy, od 17.55 bude uzavřena Soukenická ulice a po dobu ohňostroje se počítá s vypnutím osvětlení schodiště Bono publico, k čemuž dojde už několik minut před ohňostrojem. Osvětlení bude opět v této části zapnuto po ohňostroji. V krytém neosvětleném schodišti je větší riziko úrazu a vstup na něj bude na vlastní nebezpečí. Lidé však mohou využít pro vstup na Velké náměstí prostornější Gočárovo schodiště od Žižkových kasáren, které je po této stránce bezpečnější, neboť bude osvětlené nepřetržitě. Strážníků bude dost ve službě i první lednový den odpoledne a navečer. Ve spolupráci s hasiči, záchrannou službou a policisty budou například dohlížet na parkování v okolí historického centra, kde by nevhodně parkující auta mohla znemožnit průjezd třeba hasičům, lékařům či vozidlům MHD.

„Apelujeme na všechny řidiče, aby svými zaparkovanými vozidly nepůsobili potíže projíždějícím vozům hasičů, záchranky či policie a aby dodržovali pravidla silničního provozu tak, abychom se v první den roku 2017 vyhnuli nepříjemným situacím. Hlídky městských strážníků, které budou ve službě, rády poradí všem zásobovacím vozidlům a dopravní obsluze, jak a kdy se centrem města mohou kam dostat," uzavírá Miroslav Hloušek.

Po skončení ohňostroje, tedy 1. ledna zhruba o půl sedmé večer, začíná pro technické služby další vlna práce. „Současný průběh počasí dává předpoklad spíše mrazivějšímu scénáři, a tak musíme být připraveni i na tuto variantu. V takovém případě nebude možné použít strojní zametací techniku," ujišťuje Daniel Jeřábek z hradeckých technických služeb.