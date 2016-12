Ve Skřivanech zemřel známý bezdomovec Ludvík Doležal

Skřivany - V pondělí krátce po poledni našli pracovníci charity v obci Skřivany na Novobydžovsku muže, který nejevil známky života. Jednalo se o bezdomovce Ludvíka Doležala, kterého většina lidí znala jako „muže z popela".

Zemřel bezdomovec Ludvík DoležalFoto: Archiv

Tělo dvaašedesátiletého muže se nacházelo ve starém rozbořeném domě, kde dlouhodobě pobýval. Při následné prohlídce mrtvého těla policisté nezjistili žádné podezřelé okolnosti, které by dokazovaly známky násilí. Příčiny smrti jsou neznámé a měla by je objasnit nařízená zdravotní pitva. Mrtvé tělo proto policisté převezli na Ústav soudního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Policisté zároveň zahájili úkony trestního řízení. Bezdomovec Ludva se „proslavil" především tím, že svůj život spojil s ohněm. Pálil téměř vše, co mu přišlo pod ruce. Několikrát ale kvůli požáru v jeho opuštěném přístřešku museli zasahovat hasiči. Známý byl ale také v zahraničí, kde ho v minulosti některá média označila jako nejšpinavějšího Evropana.