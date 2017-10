Ve zkratce: V kraji je potřeba více absolventů elektrotechnických oborů

Hradec Králové /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Sektorovou dohodu pro oblast energetiky v pondělí uzavřel Královéhradecký kraj, Asociace energetických manažerů a několik středních škol a učilišť v Hradci Králové.

Dohoda má zajistit více absolventů elektrotechnických oborů a další rozvíjení odbornosti. „Chceme, aby kraj v budoucnu nezaostával v této oblasti a konkuroval ve využívání nových technologií,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Kraj spustil test k žádostem o dotace

Královéhradecko - Od pondělí si mohou potencionální žadatelé o kotlíkové dotace „nanečisto“ zkusit zapsání do pořadníku na internetových stránkách Královéhradeckého kraje. Tento test bude probíhat do konce tohoto pracovního týdne. Důvodem testování zápisu do pořadníku je především fakt, že se blíží další vlna kotlíkových dotací. Ta oficiálně odstartuje 30. října v osm hodin ráno, kdy je připraven právě zápis do pořadníku žadatelů. Maximální kapacita je 1050 míst. Od 31. října pak lze podat řádnou žádost.

Od sousedů: Než vypustí vodu z chladičů

Královéhradecko - Tradiční veteránskou akci si i přes nepříznivé počasí nenechali ujít milovníci motorismu. Kolem Dvora Králové nad Labem se projela auta a nechyběly ani mnohé dvoukolové stroje.