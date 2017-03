Velké náměstí odkrývá svá tajemství

Hradec Králové - Nové kapitoly do své historie si v letošním roce zapíše Hradec Králové.

Archeolog Radek Bláha při práci na hradeckém Velkém náměstí, kde průzkum předchází výměně potrubí.Foto: muzeumhk.cz

Další střípek do mozaiky historie Hradce Králové mohou zasadit archeologové, kteří při opravě vodovodního řadu a kanalizace zkoumají Velké náměstí. Archeologický průzkum je nyní situován do okolí katedrály sv. Ducha okolí, tedy do místa, které až do roku 1784 sloužilo jako městský hřbitov.

Půl metru historie

„K němu se nyní dostáváme. Až do dnešních dnů jsme zkoumali podloží od ulice V Kopečku, tedy úsek podél západní hranice Velkého náměstí," informoval archeolog hradeckého muzea Radek Bláha s dodatkem, že i tento úsek přinesl zajímavé objevy, které archeology zavedly až do pravěku.

Průzkum navíc utvrdil archeology v tom, o čem si zatím jenom „šuškali". Totiž, že ještě v době, než Hradec Králové vznikl, bylo návrší, kde je nyní Velké náměstí, zhruba o půl metru vyšší.

„K jeho snížení došlo ve 14. století. Tedy v době, kdy náměstí prošlo „generálním" úklidem," řekl archeolog hradeckého muzea Radek Bláha. Po této akci zde zůstalo spoustu říčního štěrku a valounů, které náměstí „vyztužilo".

„Při vykopávkách je jasně vidět, jak se naši předci s tímto prostranstvím potýkali. Například čas od času odstranili bláto a položili novou vrstvu. A to až do šestnáctého století, kdy došlo k vydláždění náměstí a některých přilehlých ulic čedičem," uvedl archeolog s dodatkem, že průzkum nyní pokračuje v místech okolo současného hotelu Pod Věží, kde až do třetí čtvrtiny devatenáctého století stával dům, který zasahoval až ke hřbitovu. Jeho zbourání pak dalo vzniknout dnešní ulici Franušova.

Najde se pranýř?

„O tomto domě víme jen velmi málo. Je vidět na nejstarších fotografiích Hradce a jeho základy jsou z období renesance," řekl Radek Bláha a dodal, že v dům sloužil městským zaměstnancům. Například v něm sídlil ředitel kůru sv. Ducha a městští zřízenci. Radek Bláha stále doufá, že se objeví i pozůstatky pranýře, který na náměstí stával, ale jeho umístění je stále otázkou. „Nelze vyloučit, že jeho umístění nalezneme. I když se nepohybujeme v místech předpokládaného umístění. Ale může se stát, že jsme se v předpokladech mýlili," dodal Radek Bláha.

Průzkumem kolem katedrály však práce archeologu neskončí. Ještě letos se do jejich hledáčku dostane pás od domu U Špuláků přes Velké náměstí a okolí Galerie moderního umění. Tedy v místech, kde ještě nikdy archeologové nepátrali.