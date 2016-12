Víkendová otázka Hradeckého deníku

Hradec Králové - Co očekáváte od roku 2017?

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Martin Divíšek

Michaela Hartigová, basketbalistka Hradce:

Pro mě je to vstup do jakéhokoliv dalšího roku. Nejsem až tak pověrčivá , ale přeci jen účast sedmičky na konci by mohlo věštit něco málo štěstí. Já bych byla ráda , kdyby pro mou rodinu a blízké tento rok přinesl pevné zdraví a plno splněných přání . A doufám , že nám rok 2017 přinese také nějaká překvapení.

Tomáš Vymetálek, architekt:

2017 je moc pěkné číslo. Tak doufám, že to bude rok, který pro nás bude šťastný. A zřejmě to bude rok plný velkých změn, které se dokončí ale až v roce 2018, protože osmička na konci je pro Čechy tak nějak osudová. Mám pocit, že to, co se poslední dobou kolem nás děje nestíhám už ani sledovat, ale hlavně to přestávám i chápat. Přesto ale věřím, že naše země tuhle vichřici v příštím roce úspěšně přežije bez úhony a ve zdraví.

Jiří Vlček, exšéf okresního úřadu:

Rok 2016 končí a lidé jsou zvyklí ten minulý hodnotit. Do toho příštího si přejí hodně pěkného a očekávají to nejlepší. Pominu tato přání z osobního života a vyjádřím se jako občan. Končící rok nehodnotím dobře, přeju si rozumné zákony a také očekávám, že budeme mít více kvalitních kandidátů na prezidenta. Osobně přeji všem bez rozdílu pevné zdraví.