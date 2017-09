Vize uzlu u Grandu se zamotává

Hradec Králové - Ještě se ani nekoplo do země a už má přestavba Grandu odpůrce.

Město dokončuje studii modernizace přestupního uzlu u Grandu, která prověřuje a navrhuje varianty úprav jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostranství historického centra města. Dotkne se i Elišky či Kloboučku? Foto: DeníkFoto: Deník

Nerudovskou otázku Kam s ní? si teď kladou městští architekti, kteří chtějí vyřešit dlouhotrvající rébus dopravní situace u Grandu tím, že chtějí přesunout jednu ze dvou zdejších autobusových zastávek. Jenže kam? Světlo do problému měla vnést dopravní společnost AF-CITYPLAN. Ta nakonec přišla s 11 variantami. Z nich si radní města vybrali tu s označením 5B, která počítá s přesunem zastávky na konci slepého ramene ulice Palackého blíže ke křižovatce ulic ČSA a Mostecká. „Zvolená varianta nemusí znamenat finální podobu křižovatky, jde o nejlepší řešení z pohledu projektantů a urbanistů,“ řekl při představení projektu náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich. A zdá se, že nebyl daleko od pravdy. Městem preferovaná varianta se totiž nelíbí jak Komisi pro dopravu, tak i obchodníkům, kterým by vyrostla nová zastávka jen pár centimetrů před provozovnami.

„Podle našeho názoru městem navržená varianta současnou situaci ještě zhorší. Například tu bude jen malý manévrovací prostor pro autobusy a trolejbusy, které budou mít jen pár metrů na zařazení do pruhu směřujícího k zimnímu stadionu," uvedl předseda komise Vladimír Lesák. Zácpy se podle něj budou tvořit i v případě aut, která budou chtít odbočit z třídy ČSA do Mostecké ulice. „Na zastávku nemohou. Budou muset čekat na vyjíždějící autobusy a budou se tvořit kolony,“ dodal Vladimír Lesák, který společně s kolegy navrhoval variantu 5, která počítá s přesunutím zastávky pod okna České spořitelny naproti stávající zastávce u Adalbertina. Tuto variantu by přivítali i obchodníci, kterým by alternativa 5B umístila zastávku přímo před jejich vchody. Například pro manažerku restaurace Na Palmovce Veroniku Pavlovou by tato možnost představovala těžko překonatelný problém a pro její hosty možné střety se zákonem. „Musela bych zrušit nedávno vybudovanou zahrádku. Tím bych přišla nejenom o část tržeb, ale i o část návštěvníků. Například kuřáků,“ uvedla Veronika Pavlová. U kuřáků, kteří by si šli zakouřit před podnik, by pak mohl nastat problém se strážci zákona. Svému koníčku by totiž holdovali na zastávce, tedy v místech, kde to zákon zakazuje.

Veronika Pavlová navíc ve variantě 5B narazila na problém se zásobováním. To by architekti nejraději viděli na druhé straně silnice. Jenže… „Umíte si představit, že tu budou lítat lidé s rudlíky z jedné na druhou stranu,“ ptá se manažerka restaurace, která nabízí i tankové pivo. „A v tom vidím další problém. Přece nebudu moci zastavit dopravu, aby se sem z cisterny natáhla hadice,“ dodala Veronika Pavlová.

Město chce jednat

Podle Vladimíra Lesáka by ve variantě, která momentálně leží na stole, měli problém i cyklisté. „Navržené piktogramy pro cyklisty jsou nešťastné. Ve špičce by se museli proplétat mezi autobusy a auty. Aby se tomu vyhnuli, jezdili by po chodníku,“ míní předseda dopravní komise.

Město si však zatím na navrhované variantě trvá. „Dopravní komisí navrhované řešení 5 má v sobě více negativ, než pozitiv. Například horší výhled na právě přijíždějící autobusy. Na ty by lidé čekali v přístřešku stávající stanice. Druhým problémem komisí navrhované varianty je příliš úzký chodník naproti Adalbertinu,“ hájí stávající variantu Karel Šimonek z Odboru hlavního architekta. S tímto názorem však Vladimír Lesák nesouhlasí. „Chodník u České spořitelny je sice o něco užší, ale zase je tu minimální pohyb chodců. U varianty 5B by lidé, kteří by vystupovali z autobusu, naráželi na ty, kteří vychází z obchodů a popřípadě i na zásobovače s rudlíky,“ dodal Vladimír Lesák.

Podle náměstka hradeckého primátora Jindřicha Vedlicha má městem prosazovaná varianta podporu nejenom výboru pro územní plánování, ale i investiční komise a Rady města. „Posuzovali jsme ji z mnoha a mnoha hledisek. A ze širších dopravních vazeb se nám jeví tato varianta jako nejrozumnější,“ řekl Jindřich Vedlich s tím, že v polovině tohoto týdne se chce vedení města a architekti setkat s veřejností a majiteli domů (od nich potřebuje město souhlas) a celou záležitost prodiskutovat. „Chceme najít společnou řeč a další postup. Zatím se jedná o studii, která se může ještě měnit,“dodal náměstek.