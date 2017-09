Vodicí pes a nevidomý člověk. Oba se na sebe musí spolehnout

Hradec Králové - V centru Hradce Králové se v sobotu konalo už 34. Mistrovství České republiky vodicích psů. Sjeli se sem psi se svými pány ze všech koutů země.

Najít dveře, schody, přechod, lavičku, převést bezpečně přes silnici, vyhnout se překážkám, podat spadlé klíče nebo peněženku - to vše a ještě mnohem víc musí umět správně vycvičený vodicí pes. Kromě toho je i nenahraditelným parťákem a členem rodiny. Psi, kteří se spolu se svými pány zúčastnili letošního mistrovství, které pořádala Sdružená organizace nevidomých a slabozrakých, to vše zvládli na jedničku. Rozdíl v bodovém hodnocení byl minimální. “Vycvičit takového pejska trvá dva roky, Už samotný výběr štěněte je důležitý, stejně jako období, kdy se utužuje vztah mezi psem a člověkem, aby ten pejsek věděl, že se na toho člověka vždycky může spolehnout,,“ říká Milan Dvořák ze školy pro výcvik vodicích psů a dodává: „Po roce jde pes na veterinární testy, a pak ho čeká devět měsíců tvrdé výcvikové práce. V rámci výcviku se s ním například chodí do obchodů, jezdí se tramvají i trolejbusem, a my pak testujeme v naší škole, zda zvládá všechny úkoly správně, a zda může být zařazen mezi vodicí psy. Není to ale všechno. Pes a člověk se spolu musí zžít, je to živý tvor, musí se navzájem pochopit, získat mezi sebou důvěru, pejsek se nevidomému předává minimálně týden.“

Z českých Budějovic přijela i paní Martina a její fenka Amber. „Když potřebuji někam jít, tak se všude dobře zorientuje. Hlavně je to ale moje rodina, můj kamarád a pomocník v jednom,“ řekla těsně před závodem. Na „bedně“ spolu sice nestály, oběma se ale v Hradci velice líbilo. Stejně tak i Petře s Fidem, kteří nakonec skončili na druhém místě. „Mám ráda taková setkání, i pejsci se spolu rádi shledají a vždy to bývá velice příjemné.“ Hlavní organizátorkou byla za SONS žena roku královéhradeckého kraje nevidomá Renata Moravcová, kterou doprovázel její pes Xanto a která si atmosféru i počasí nemohla vynachválit. „Myslím, že se to letos opravdu povedlo. Moc děkujeme městu Hradec Králové za skvělou podporu i technické zázemí,“ vzkázala spolu s Petrem Tojnarem, který je její „pravou rukou“. „Jsem zvyklý pomáhat těm, kteří to potřebují a dělám to rád,“ doplnil ji. Mistrovský titul si nakonec odvezli Miroslav Kaiser se psem Nelsonem z Varnsdorfu. „Jsem rád, chvíli jsem pochyboval, protože Nelson udělal občas nějakou tu chybu, ale pak to dokázal napravit,“ dodal po závodě.

Účastníky mistrovství přijel osobně podpořit i Jan Pakoš z vedení pořádající organizace SONS, který řekl: „Soutěž ve výkonu vodicích psů má velkou tradici. Je na ní vidět, jaká je souhra psa s člověkem. A ta pomoc rozhodně není jenom fyzická, je i v duševní a morální rovině. Z těch dvou se stává pevný svazek, a to pak dokáže člověku se zrakovým postižením život velmi usnadnit. A na téhle soutěži se ukazuje nejenom nám, ale i veřejnosti, jaké postavení vodicí pes v životě lidí se zrakovým postižením má.“