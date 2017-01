'Votroci' si počkají do žní

Hradec Králové - O novém investorovi hradeckých fotbalistů rozhodne město.

Všesportovní stadion v Hradci Králové.Foto: archiv Deníku

Kdo nakonec převezme vládu nad hradeckým fotbalovým klubem? Podle předsedy představenstva FC Hradec Jana Michálka by nový investor měl být znám do letošních žní. Klub v pátek uzavřel kapitolu s názvem Předjednání a o novém vládci teď rozhodne město.

„V pátek jsme projednali jednotlivé výsledky předjednání, zhodnotili jsme kladné i záporné stránky uchazečů a naše výsledky teď postoupíme Radě města, která jako valná hromada bude dál rozhodovat o dalším postupu," informoval Deník Jan Michálek s dodatkem, že o vstup do hradeckého fotbalu projevily zájem tři subjekty. Kromě již známého italského finančníka Allesandra Barilliho jsou ve hře i dva čeští zájemci. Jejich jména však dál klub tají. „Rád bych vám jejich jména řekl, ale v rámci dobrých vztahů to neudělám. Oni si stále nepřejí zveřejnit své jméno," uvedl Jan Michálek, který stále doufá, že se nové smlouvy podepíší do konce května.

Podle něj však jsou italští zájemci v další fázi rozhodování hendikepováni svoji finanční nabídkou toku peněz do fotbalové kasy. „Při rozpočtu klubu, který se pohybuje kolem šedesáti milionů korun, jsme po případných investorech požadovali, aby se na jeho chodu ze začátku podíleli dvaceti procenty. K tomuto podílu se italská strana vůbec neblíží. Čeští zájemci jsou z tohoto pohledu lukrativnější. Nabízejí totiž mnohem vyšší částku," dodal předseda představenstva klubu. Kdy se však se závěry FCHK seznámí Rada města, není zatím známo. Pokud klub splní svůj slib a co nejdříve dokumenty odešle na radniční adresu, mohla by se Rada materiály zabývat buď 7. února nebo 7. března. „Kdy to však bude, nechci předjímat. Konečné slovo pak budou mít zastupitelé," řekla Deníku tisková mluvčí radnice Magdaléna Vlčková.