Hradec Králové - Most v okrajové části Hradce Králové je zavřený, doprava v této části metropole kolabuje. Jak dlouho ještě?

Ocelový silniční most přes řeku Orlice ve Svinarech postavený v roce 1907.Foto: Deník/ Ondřej Littera

Už na podzim by se mohla vrátit doprava na most ve Svinarech. Ten se kvůli havarijnímu stavu zavřel na sklonku ledna a způsobil místním nemalé dopravní komplikace.

Správa a údržba silnic (SÚS) teď plánuje možnost provizorního přemostění. Prioritou však stále zůstává výstavba nového. mostu. Teď záleží na dalších jednáních ze kterých může vzejít i černý scénář, který zabrzdí jak výstavbu nového mostu, tak i jeho provizoria.

„Primárně je nutné postavit nový most, ale vnímáme i potřeby místních, kteří by zatím rádi využili provizorní řešení," řekl Deníku ředitel SÚS Jiří Brandejs s tím, že v případě obou variant zatím není vydáno územní rozhodnutí. O něj chce „suska" zažádat v nejbližší době. „Pokud by šlo vše podle plánů, jsem přesvědčen, že nový most začneme stavět příští rok, ale nechci předjímat," uvedl ředitel a naznačil i plány na možnou výstavbu mostního provizoria.

Místní se ptají: Vrátí se do Svinar doprava?

V nich se pracuje se třemi variantami - shození stávajícího mostu (na snímku) a na jeho opěrách vybudovat provizorní mostovku, provizorní most osadit na současné přemostění či přechodnou mostovku umístit vedle stávajícího překlenutí řeky. „V každém případě i na provizorní stavbu musíme mít stavební povolení a územní rozhodnutí. Otázkou však zůstává, jak rychle nový most, či ten provizorní, potřebná povolení získá," uvedl Jiří Brandejs.

Pokud i zde, stejně jako v případě mostu nového, půjde vše podle plánu, mohlo by případné náhradní přemostění, které by podle ředitele vyšlo na zhruba 10 milionů korun včetně DPH, spojovat oba svinarské břehy již na podzim letošního roku. Jiří Brandejs počítá i s černým scénářem. Tedy, že by se stavební povolení na nový most letos nepodařilo získat. „V takovém případě ztrácíme další rok a provizorní most by měl smysl," dodal ředitel.

Zaspala Správa a údržba silnic?

Podle náměstka hejtmana Martina Červíčka se v přípravě provizorního přemostění zaspalo.

„Jsem naštvaný, že organizace, které to mají na starosti, nezvažovaly i variantu provizorní konstrukce. Mohla tam být možná dřív, než za několik měsíců. Je to odpovědnost správy silnic za to, v jakém stavu most je. Měla nastat nějaká situace, mohli na to upozornit a mohli jsme připravovat nějakou provizorní variantu už dávno předtím," nebral si v této souvislosti servítky náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček.