„Vymysleli papír, realita je jinde“

Hradecko - Starostové zadlužených obcí tvrdí, že nemají problém se splácením a zákon o rozpočtové odpovědnosti je pro ně naprosto zbytečný.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Hodně se o něm mluví, ale ne každý ví, co obsahuje. Řeč je o novém zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Ten zavádí nástroje proti zadlužování veřejných rozpočtů. Sporný zákon, který nedávno podepsal prezident, leží leckomu v žaludku – je prý protiústavní a likvidační pro obce. Zákon předpokládá, že pokud zadlužení veřejných rozpočtů překročí 55 procent hrubého domácího produktu, vláda a další úřady budou muset přijmout nápravná opatření. Zatímco vláda by musela předložit návrhy státního rozpočtu tak, aby pouze vedly k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí, obce a další instituce by musely mít rozpočty přinejmenším vyrovnané. V Královéhradeckém kraji je podle údajů ministerstva financí téměř 40 obcí, které překračují fiskální pravidlo tohoto zákona. Jejich dluh je totiž vyšší než 60 procent jejich ročního příjmu.

Jako obec s největším poměrem dluhů ke svým příjmům v ministerstvo financí uvedlo Čistěves na Hradecku, která měla ke konci roku 2015 dluh téměř devět milionů korun a průměr příjmů za roky 2012 až 2015 u ní byl asi čtyři miliony korun.

„Vymysleli papír…"

Podle starosty Miloslava Zykla je však skutečnost razantně jiná, protože obec právě na konci roku 2015 dostala proplacenou dotaci téměř osm milionů korun, díky níž následně drtivou většinu dluhu splatila. „Aktuálně máme dluh necelých 500 tisíc korun, které bychom měli splatit do konce letošního roku," řekl Zykl. Úvěr Čistěvse souvisel s rekonstrukcí budovy obecního úřadu na multifunkční obecní objekt a se stavbu venkovního hřiště. Celková hodnota projektu, a tedy i původního úvěru, byla asi 12 milionů korun, z čehož dotace pokryla osm milionů korun. Zbylé čtyři miliony korun již obec téměř celé splatila, vysvětlil starosta.

Potíže se splácením úvěrů nemají ani Chudeřice na Hradecku, jejichž více než osmimilionový dluh ke konci roku 2015 přesáhl roční příjmy o 50 procent. „Úvěry jsme si vzali na spolufinancování dotacemi podpořených projektů. Šlo o zateplení kulturního domu a obecní prodejny a výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod," řekl starosta Chudeřic Miloš Veselý.

Letos podle něj obec dá na splátky úvěrů asi 700 tisíc korun, přičemž splátky běžný chod obce nijak neomezují. „Za posledních 20 let jsme investovali několik desítek milionů korun a nikdy jsme neměli problém se splácením. Ani u bank nebyl problém sehnat úvěr. Další investice připravujeme. Roste nám počet obyvatel, rostou i daňové příjmy," řekl Veselý. Pravidla o rozpočtové odpovědnosti by podle něj měla platit hlavně pro stát než pro obce. Pokud se chce obec podle něj rozvíjet, využívat současné dotace a ne jen šetřit peníze, tak se snadno dostane do situace, že pravidlo poruší.

Pozor při svém hospodaření by si podle dat ministerstva financí měla dát i obec Hvozdnice na Hradecku s 230 obyvateli. Starosta obce Jindřich Klazar ale obec za předluženou v žádném případě nepovažuje. „Vymysleli papír, ale realita je jinde," řekl starosta na adresu tvůrců zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Obec Hvozdnice si vzala úvěr 4,6 milionu korun na získání parcel pro výstavbu 36 rodinných domků. „Z dalšího úvěru k nim budeme budovat infrastrukturu za přibližně 16 milionů korun," řekl Klazar. Úvěry obec podle něj snadno splatí z následného prodeje parcel stavebníkům. Obec leží pět kilometrů od Hradce Králové poblíž dálnice D11, takže pro zájemce o stavbu domků je velmi atraktivní. V Královéhradeckém kraji je 448 obcí a ke konci roku 2015 podle ministerstva financí limit daný zákonem překračovalo 39 z nich. Zákon mimo jiné omezuje zadlužení obcí na nejvýše 60 procent průměrných příjmů za poslední čtyři roky.

(zem, čtk)