Vyrostou? Hradecká nemocnice vyhlíží tři parkovací domy

Hradec Králové – Zaparkovat u hradecké Fakultní nemocnice se téměř rovná zázraku. Nemocnice i zdejší radnice již delší dobu bojuje s velkým deficitem parkovacích míst. Teď se zdá, že se dlouholetý sen vyplní a u nemocnice by měl vyrůst ne jeden, ale hned tři parkovací domy. Nemocnice navíc získá i část parkoviště u kampusu Univerzity Hradec Králové.

LÉTA ČEKÁNÍ

„Problém s parkováním je už opravdu alarmující. A víme, že jeden parkovací dům náš, respektive hlavně pacientů, problém nevyřeší,“ míní ředitel fakultní nemocnice Vladimír Palička, který již po nástupu do své funkce, stejně jako jeho předchůdci, volá po dalších místech pro zaparkování.



A jeho parkovací mise zřejmě skončí úspěchem. Spojence totiž nenašel pouze na hradeckém magistrátu, ale i u Univerzity Karlovy, která u nemocnice staví kampus za dva a půl miliardy korun.



„S tímto kampusem, co se týče parkování, přichází další problém navíc. Ale máme vstřícná jednání, kdy jsme UK nabídli pro stavbu jejich parkhausu náš pozemek nedaleko vjezdu z ulice Zborovská,“ dodal ředitel, který však ví, že dokud se nepostaví křižovatka Mileta, bude i tento parkhaus těžko dostupný.



(NE)PŘETÍŽENÁ MILETA A DALŠÍ PARKHAUS

Vjezd do nemocnice je totiž již dnes na hranici své propustnosti. „Pokud tu přibude dalších třeba 500 míst, tak za současné situace se zdejší doprava zhroutí,“ míní Vladimír Palička.



Podle náměstka hradeckého primátora Jindřicha Vedlicha by se na stavbě dalšího parkovacího domu na poli před mikrobiologií (u křižovatky Mileta) mohlo podílet několik subjektů. „Prověřujeme možnost, že by se jednalo o sdruženou investici, na které by se podílelo jak město, UK, nemocnice tak i kraj,“ uvedl Jindřich Vedlich s tím, že by tento dům v rámci koncesní smlouvy vystavěla firma ISP.



LÁVKA PŘES OKRUH

Další parkovací dům má, i dle vize radnice, vzniknout u soutoku Labe s Orlicí. Tedy v místech v blízkosti tenisových kurtů. „Studie lokality Univerzity Hradec Králové počítá s propojením tohoto území s nemocnicí přes druhý silniční okruh lávkou pro pěší a cyklisty. Oba parkovací domy by mohly dohromady pojmout až 1300 automobilů,“ uvedl náměstek, který rovněž zprostředkoval jednání mezi hradeckou univerzitou a fakultní nemocnicí o možnosti využití části univerzitního parkoviště.



„Musím říct, že tato jednání jsou vstřícná, kolegiální a přátelská. Poskytnou nám, tedy hlavně našim lékařům několik parkovacích míst. Ta však budou odvislá od doby akademického roku a prázdnin,“ uvedl ředitel nemocnice Vladimír Palička, který v současných snahách už konečně vidí světlo na konci tunelu.



„Ale ten tunel je dlouhý,“ dodal ředitel s tím, že v mezidobí, než se začne s výstavbou parkovacího domu u nemocničního vjezdu, tak tu vznikne provizorní parkovací plocha až pro 240 aut, která radnici vyjde na 11 milionů korun. „I když bych byl rád, aby vznikla již tento rok, tak realisticky musím říct, že toto provizorium vznikne nejspíš až v roce příštím,“ dodal ředitel nemocnice.