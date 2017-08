Výstavbě nového stadionu už téměř nic nestojí v cestě

Hradec Králové - Zásadní proměna fotbalového svatostánku je na spadnutí. Projekt získal důležité stavební povolení.

Všesportovní stadion v Malšovicích v Hradci Králové.Foto: archiv Deníku

Královéhradečtí fotbaloví fanoušci mají opět důvod k radosti. Projekt, který počítá s rozsáhlou modernizací malšovického fotbalového stadionu, získal jedno z nejpotřebnějších razítek – obecné stavební povolení.

„Konečně máme to, na co jsme čekali devět let. Zkraje týdne nabylo právní moci obecné stavební povolení k výstavbě nového fotbalového stánku v Malšovicích,“ uvedl místopředseda představenstva FC HK Richard Jukl.

Přestože tato zpráva potvrzuje fakt, že po dlouhých peripetiích mají současné plány s rekonstrukcí stadionu konečně reálnou podobu, náměstek primátora Jindřich Vedlich doplnil, že se stále ještě čeká na dílčí povolení. Po jeho získání pak nemá projektu přestavby fotbalového svatostánku „Pod lízátky“ už nic bránit v realizaci.

„K úplnosti nám chybí stavební povolení vydávané silničním správním úřadem. Na tomto posledním povolení k zahájení výstavby se intenzivně pracuje,“ konkretizoval fázi, ve které se přípravy rekonstrukce nacházejí, Jindřich Vedlich.

Ve starém do konce letošního září

Před samotnou výstavbou však musí proběhnout například demolice západní tribuny. K té dojde za pár týdnů, na přelomu září a října. Fanoušci tak ještě ve „starém kabátě“ stihnou stadion při dvou domácích zápasech. Do likvidace západní tribuny se poté vrhnou stavební dělníci.

Kapacita míst pro fanoušky bude v průběhu demolice omezena na čtyři a půl tisíce.

Rozpočet proměny

Původní návrh nákladů na proměnu stadionu počítal přibližně se 400 miliony korun.

Na přímluvu českého fotbalového šéfa Miroslava Pelty hradečtí zastupitelé navýšili rozpočet na 550 milionů. Velkou část nákladů pokryjí dotace.