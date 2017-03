Wi-Fi v autobusu? Snad za pár týdnů

Hradec Králové - Pardubický dopravní podnik nabízí Wi-Fi zdarma. Totéž chystá i Hradec.

MHD v Hradci Králové.Foto: Daniel Pauk

Dohnat sousední Pardubice. Plán, který si teď vytyčil hradecký dopravní podnik (DPMHK). Ve městě perníku mají cestující hromadnou dopravou od začátku března možnost připojit se při cestě do práce či školy zdarma k internetu prostřednictvím Wi-Fi.

Pardubice dostaly přednost

Hradecký dopravní podnik však nezaspal, jen přišel u poskytovatele této služby na řadu až v dalším sledu. „Dopis s nabídkou spolupráce jsme dostali 1. března 2017 a DP Pardubice a Bus TV spolu jednaly o vlastní realizaci již několik měsíců," informoval vedoucí marketingu dopravního podniku František Meduna.

Pardubickému podniku k internetu zdarma pomohlo právě spojenectví s firmou Bus TV.

S Bus TV dlouhá léta spolupracuje i hradecký dopravní podnik a podle jeho ředitele Miloslava Kulicha je i zde možnost, že se v některých autobusech a trolejbusech připojení zdarma objeví.

Od začátku března nabízejí některé autobusy a trolejbusy v Pardubicích možnost připojit se zdarma k internetu.

„Na našich cestujících nám záleží, proto dbáme na to, aby pro ně bylo cestování městskou hromadnou dopravou komfortní. Možnost připojení se zdarma k internetu prostřednictvím Wi-Fi, díky novým jednotkám Bus TV live, je bezesporu jedním z kroků, který k tomu vede," řekl k novince člen představenstva pardubického městského dopravce Tomáš Pelikán.

Se stejnou společností dlouhodobě spolupracuje i hradecký dopravní podnik. A tak i v Hradci by se v blízké budoucnosti mohli lidé připojit v hromadné dopravě zdarma k internetu.

„O této možnosti jsme se bavili. Na stole teď máme návrh spolupráce od společnosti Bus TV, který řeší postupnou obměnu technologicky zastaralých LCD obrazovek za obrazovky nové, větší, s možností poskytování Wi-Fi připojení cestujících," uvedl Miloslav Kulich s tím, že součástí tohoto návrhu spolupráce však není úhrada nákladu na provoz a není tedy jasné, kdo by případně platil data. „Dalším problémem je, že současně chce společnost Bus TV změnit i obchodní podmínky stávající smlouvy," uvedl Miloslav Kulich. „Žádný boom se tak zatím nekoná. Chceme znát detaily provozních nákladů. Zatím je tak Wi-Fi možná, ale i nemožná," uvedl ředitel městského dopravce.

Na tahu je Bus TV

Podle něj se o případném internetu zdarma rozhodne do několika týdnů. „Je to otázkou dalších jednání. Teď je kvůli nutnosti dopracovat svoji nabídku na tahu Bus TV," uvedl Miloslav Kulich.

Pokud by nakonec ke shodě došlo, nebyla by Wi-Fi ve všech prostředcích, ale jen v části a to s postupným náběhem po stránce počtu vozů. Podle Miloslava Kulicha by se mohlo jednat přibližně o třicet autobusů a trolejbusů.