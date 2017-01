Za volantem zasněženou krajinou a kolem aut v příkopech

Východní Čechy /JINÝ POHLED/ - Při normálních povětrnostních podmínkách zvládne autodopravce Zdeněk V. objet svoji trasu i se zastávkami za jedenáct hodin.

Zimní komplikace v dopravě na Královéhradecku.Foto: Deník/ Michal Fanta

Středeční kalamitní stav, kdy se musel vyhýbat kolonám a s opatrností projíždět kolem aut „zaparkovaných" v příkopech, mu však jeho šichtu o nějakou tu dobu prodloužila.

„Vidím to tak na dvouhodinové zpoždění," řekl Deníku Zdeněk V. (jeho jméno redakce zná), jehož cesta začala ráno ve tři čtvrtě na šest v Hradci Králové a pokračovala přes Jaroměř, Dvůr Králové, Miletín, Hořice, Jičín a Semily až do Harrachova.

„Zatím jsem vážnější problém nezaznamenal. Asi je to dáno dvěma faktory. Jednak jsem se vyhýbal těm nejexponovanějším úsekům a také je na silnicích o poznání méně aut," sdělil své pocity zpoza volantu řidič, který občas potkal menší kolonu kamionů a auta zapadlá v příkopech. „U některých řidičů bylo evidentní, že nemají zimní obutí. Ti, kteří ho mají, tak jakž takž jedou. S opatrností je to totiž sjízdné všude," dodal Zdeněk V., který úseky, kde při normálním počasí jezdí na rychlostní stupeň šest, ve středu projížděl maximálně na „trojku".

„Je zajímavé, že na horách to tolik nefouká, ale pro jistotu jsem se vyhnul problematickému místu u Vysoké nad Jizerou, kde se přejíždí kopec do Kořenova. Tam jsem se obával, že bych uvízl. Proto jsem to vzal radši kolem Jizery na Rokytnici. Tady to bylo celkem v pohodě," dodal Zdeněk V., jehož hlavním spolujezdcem v zasněženém počasí byl jeho radiopřijímač. „Ladím snad všechny stanice s dopravním zpravodajstvím. I to mi ulehčuje práci," doplnil řidič dodávky.