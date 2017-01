Záchranné složky hlásí: 'Silvestr byl klidný'

Hradecko - Průběh posledního dne minulého roku překvapil svou mírností.

Ilustrační fotoFoto: Lukáš Prokeš

Nezvykle klidnou silvestrovskou noc mají za sebou hasiči v Královéhradeckém kraji.

Během oslav příchodu nového roku nemuseli zasahovat u žádné větší události. Od soboty 31. prosince od 17 hodin do 1. ledna do 06 hodin jednotky požární ochrany Královéhradeckého kraje zasahovaly u sedmi událostí. Pro záchranáře byly oslavy konce roku náročnější. „Tyto oslavy spojené se zvýšenou konzumací alkoholu s sebou přinášejí také více práce pro zdravotnické záchranáře. Záchranná služba Královéhradeckého kraje proto posílila noční směnu na zdravotnickém operačním středisku o jednoho operátora. Záchranářské posádky v celém kraji v průběhu silvestrovské noci zasahovaly u celé řady případů intoxikace alkoholem," popsal mluvčí záchranky Ivo Novák. Například hodinu po půlnoci musela být do nemocnice v Hradci Králové převezena mladá žena, které před tím museli záchranáři poskytnout neodkladnou péči z důvodu poruchy vědomí. Ta byla způsobena právě nadměrným pitím alkoholu. „S blížící se půlnocí zároveň přibývaly úrazy, častá napadení, ale také nemocní s bolestmi břicha a různými nevolnostmi. Po vypuknutí novoročních oslav záchranáři museli vyjet rovněž na pomoc dvěma mužům, zraněným zábavnou pyrotechnikou. Sedmnáctiletý mladík s řeznou ránou na ruce byl po ošetření vrchlabskou posádkou převezen na chirurgii, devětačtyřicetiletý muž, který byl petardou zasažen do oka musel být následně trutnovskými záchranáři převezen na specializované pracoviště do královéhradecké nemocnice," dodal mluvčí.

Mezi vážnější zásahy hasičů lze zařadit dopravní nehodu, která se stala první lednový den kolem páté ráno v Lubně. Auto skončilo na boku v poli, řidič byl zraněn a převezen do nemocnice.

Hasiči také dvakrát vyjížděli k nahlášeným požárům v obchodních center. Ani k jednomu přitom nedošlo.

Na Rychnovsku hasiči nezasahovali. K větší události tu došlo 30. prosince časně ráno.

Řidič Škody Octavia z dosud nejasných příčin vyjel ze silnice, prorazil plot zahrady a narazil do rodinného domu.

Na místo události vyjeli v 03:31 hodin profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou a posilová jednotka hasičů Pardubického kraje ze Žamberka.

Při příjezdu první jednotky na místo určení byl sedmatřicetiletý řidič mimo vozidlo a bez zjevných známek zranění. Přesto byl později převezen přivolanými záchranáři na vyšetření do nemocnice. Hasiči zabezpečili vůz proti požáru a odpojili autobaterii. Kvůli drobnému úniku provozních kapalin a možnému znečištění podzemních vod hasiči zajistili nedaleký kanál sorbčními rohožemi. Krátce před půl pátou ráno hasiči předali místo nehody Policii ČR k dalšímu vyšetřování a vrátili se na své základny.

V pátek se bouralo i na Hradecku – na silnici mezi obcemi Číbuz a Újezd. V havarovaném vozidle se měla nacházet řidička v bezvědomí. Na místo události vyjeli v 10:08 hodin profesionální hasiči z centrální stanice Hradec Králové a stanice Jaroměř, dále dobrovolní hasiči z Černilova.

Hasiči po příjezdu na místo pomohli řidičce Peugeotu ven z vozidla a poskytli jí předlékařskou pomoc. Žena, která komunikovala, měla za volantem zdravotní problém a sjela do příkopu. Hasiči se do příjezdu záchranné služby starali o řidičku a poté ji předali záchranářům k dalšímu ošetření. Osobní vůz nebyl vážně poškozen a nedošlo k úniku kapalin.