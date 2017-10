Zajímavosti: Pomůžou na svět dálnici?

Královéhradecko - Šlapalo se, ale i debatovalo. Při krátkých zastávkách si aspiranti do poslaneckých lavic poslechli i to, co trápí místní starosty a starostky. Čas se našel i na malou anketu a kvíz.

S politiky na kole.Foto: Deník/ Michal Fanta

Sundejte mě! Sedm lídrů kandidátek se včera dopoledne sjelo k mostu v hradeckých Pláckách, aby společně absolvovali cestu na kolech do Smiřic, a už na první pohled bylo zřejmé, že jejich přístup k cyklistice je velmi rozdílný. „Neseděl jsem na tom dvacet let,“ informoval přítomné poslanec a starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD). Když si postěžoval na nepohodlné sedlo, dostal od nadšenějších cyklistů doporučení pořídit si sedlo gelové, což mu v jeho momentálních problémech příliš nepomohlo. Bral je však s humorem a při příjezdu do Předměřic vzbudil všeobecné veselí svým voláním: „Sundejte mě z toho!“ Hezké počasí a debaty s ostatními lídry mu naštěstí daly na strasti se sedlem zapomenout. Žena v čele pelotonu Klára Dostálová (ANO) přijela na bílém elektrokole. „To víte, na ty kopečky, co máme okolo Hořic, je to lepší,“ smála se. Ostatní účastníky její kolo očividně zaujalo a vyzvídali podrobnosti o jeho technických parametrech. Šlo jednoznačně o stroj kvalitní, protože jeho majitelka jela celou cestu společně s poslanci Ivanem Adamcem (ODS) a Zdeňkem Ondráčkem (KSČM) v čele pelotonu. Muži ovšem elektrokolo nesedlali a Zdeněk Ondráček měl navíc už při odjezdu z Plácek v nohách ranních 27 kilometrů. Příliš živá přední brzda Co by to bylo za cyklovýlet bez malého karambolu? Na tom našem jej obstaral místopředseda vlády Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), když prudce zabrzdil v Lochenicích. „Příliš živá přední brzda,“ vysvětlil příčinu svého pádu. Na přerušení výletu ovšem ani nepomyslel. Omyl si oděrky, prohlásil: “Blonďák nezná bolest,“ a pokračoval v jízdě. ČTĚTE TAKÉ: „Musíme táhnout za jeden provaz,“ tvrdí politici nejen kvůli dálnici Ucházejí se o křeslo v parlamentu. Deník jim položil deset otázek

Autor: Ivana Vitovská