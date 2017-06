Zakleté kiosky na Pražském mostě se budou opravovat

Hradec Králové - Hradec měl s opravou dvou historických staveb problémy.

Kiosek na Pražském mostě v centru Hradce Králové.Foto: Jakub Misík

Kiosky na Pražském mostě v centru krajské metropole jako by přivolávaly problémy. Jejich rekonstrukce se totiž v minulých letech poměrně zkomplikovala. Dva ze čtyř historických a památkově chráněných objektů už jsou opraveny, další dva by se měly dočkat brzy.

Rada města v úterý vybrala firmu, která kiosky za necelé dva miliony bez daně opraví. „Na tuto akci má město přislíbenou dotaci od ministerstva kultury, která má být ve výši 50 procent nákladů.

Hotovo by mělo být do tří měsíců od předání stanoviště, předpokládá se tedy do konce září," uvedl tiskový mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Opravovat se budou omítky a kamenické prvky, nutná je repase a případně replika oken a dveří kiosků.

„Nároky na zhotovitele jsou s ohledem na to, že se jedná o kulturní památku, přísnější. Postupná obnova kiosků bude prováděna podle originální dokumentace úpravy obou předmostí u nového mostu v Hradci Králové na nábřeží císaře Františka Josefa a Eliščině nábřeží, podepsané architektem Janem Kotěrou v květnu 1910, která je uložená ve sbírce architektury Národního technického muzea, a dále na podkladě závěrů restaurátorských průzkumů," podotkl Vinklář. Město chtělo zbývající kiosky opravit už loni, vybralo firmu Toget, jenže ta je jen otloukla a pak už se neukázala. Skončila v insolvenci.

„Město se přihlásilo do insolvenčního řízení a soud přiznal jeho nárok ve výši 550 tisíc korun. Řízení však ještě nebylo ukončené," dodal Petr Vinklář.

V roce 2015 byl problém zase takový, že se do výběrového řízení nepřihlásila ani jedna firma. Letos se přihlásila jedna a té včera rada zakázku „přiklepla".