Zastupitelé odmítli odvolat Dostálovou

Hradec Králové - Klára Dostálová (ANO) zůstává i nadále krajskou zastupitelkou. Členové zastupitelstva ji včera odmítli zbavit mandátu.

Klára Dostálová.Foto: Bohumír Procházka

Klára Dostálová je náměstkyní ministryně pro místní rozvoj a podle ministerstva vnitra je tato funkce s působením v krajském zastupitelstvu neslučitelná. Ministerstvo proto poslalo hradeckému krajskému úřadu dopis, v němž žádá, aby kraj situaci řešil.

V pondělí pro její odvolání hlasovali dva zastupitelé, 28 bylo proti a devět zastupitelů se zdrželo hlasování.

Jednání tlumočili i pro neslyšící

Hradec Králové - Krajští zastupitelé v pondělí jednali a vůbec poprvé bylo jejich zasedání tlumočeno do českého znakového jazyka. Prostřednictvím dvou tlumočnic chtěl Královéhradecký kraj zpřístupnit jednání i neslyšícím občanům. Jednání zastupitelů bylo i tradičně přenášeno živě dopoledne na internetu.

Ať rozhodne soud, míní většina

Klára Dostálová už dříve možnost odchodu ze zastupitelstva odmítla. Podle ní totiž existují dva právní výklady problému: zatímco zákon o volbách do krajů jí zasedat v krajském zastupitelstvu jako vysoké státní úřednici zakazuje, zákon o státní službě naopak souběh funkcí umožňuje. „Jde mi také o to, abych na tuto absurditu upozornila," řekla Dostálová.

Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) včera zastupitelům oznámil, že kraj využije svého práva a vyvine zákonodárnou iniciativu, aby byla neslučitelnost funkci jasně popsána.

„Nerad bych se dočkal chvíle, kdy budou některá z hlasování kterýchkoliv krajských zastupitelstev zpochybněna z důvodu, že byl členem někdo, kdo mandát již vykonávat neměl," vysvětlil hejtman.

ČTĚTE TAKÉ: ANO chtělo, aby zastupitelstvo stáhlo z jednání bod o odvolání

Klára Dostálová včera na začátku zasedání zastupitelstva také upozornila na svůj silný mandát, protože hnutí ANO pod jejím vedením vyhrálo podzimní krajské volby a sama získala druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů. „Tento spor může rozhodnout jen soud," prohlásila.

Hanousek: „Zákony ve střetu nejsou"

K tomu se přiklonil i poslanec a trutnovský starosta Ivan Adamec (ODS): „Přijde mi morálně velmi podivné měnit to, co voliči rozhodli jinak." Podle něj by se však na soud měla obrátit sama Dostálová. „Mohl by to udělat někdo z nás, ale to zavání nekalou politickou konkurencí," podotkl Ivan Adamec. Také náměstek hejtmana Aleš Cabicar (TOP 09) řekl, že nemůže někomu brát něco, co mu nedal.

PSALI JSME: Dostálová: Sama ze zastupitelstva neodejdu

Podle Otakara Rumla (KSČM) iniciativa o odvolání Dostálové nevzešla ze zastupitelstva. „Ať to řeší, komu to vadí," uvedl Ruml.

„Jsme v šedé zóně někde mezi zákonem a mravy," řekl náměstek hejtmana Vladimír Derner (KDU-ČSL) a dodal, že o odvolání v žádném případě hlasovat nebude.

Proti se naopak postavil Martin Hanousek (Zelení), podle něhož zákony ve střetu nejsou a zastupitelé by neměli „dále prodlužovat stav právní nejistoty". „Jsem rozhodnut hlasovat o odvolání, ač mě to netěší," řekl Hanousek.

Věc se vrací na ministerstvo vnitra

Záležitost s neslučitelností funkce a mandátu se nyní vrací zpět na ministerstvo vnitra. Situace kolem Dostálové by se mohla podle zákonů vyvíjet tak, že ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) požádá o svolání mimořádného zasedání. Není-li zániku mandátu dosaženo ani na tomto zasedání, měl by zaniknout okamžikem, kdy to vysloví sám ministr.