'Zelené' parkoviště u nemocnice vidí i zastupitelé jako ostudu

Hradec Králové - Zaparkovat před fakultní nemocnicí je dlouhodobý problém. Některým zastupitelům se ovšem nelíbí i způsob parkování u Labe.

Parkování na trávě v okolí Fakultní nemocnice Hradec Králové.Foto: Deník/ Jan Pruška

Chaoticky zaparkovaná auta mezi stromy a vyježděné koleje v blátě. I tak vypadá nábřeží Labe u fakultní nemocnice. Hradecký fenomén posledních několika let.

„No, moc hezky to tady opravdu nevypadá. Ale kde jinde mám zaparkovat, abych nemusel vjíždět do areálu nemocnice? Ani tam flek najít nemusím," rozohnil se řidič Karel N, kterému se ze zaparkovaného auta nevystupovalo zrovna snadno. Musel totiž přeskočit velkou kaluž a čerstvě vyjetou bahnitou brázdu.

Podobně jako on využívají i stovky řidičů denně toto „přírodní parkoviště" v sousedství fakultní nemocnice pro odstavení svých vozů. Není divu. Zaparkovat v okolí nemocnice je problém. Problém dlouhodobý a zatím těžko řešitelný.

Na posledním jednání hradeckých zastupitelů se k tomu vyjadřovali samotní představitelé města. Padaly i návrhy jak situaci řešit.

Téma parkovaní, respektive využívání „zelené" parkovací plochy u břehu Labe, jako první otevřel zastupitel Alois Havrda (KSČM).

Podle jeho názoru parkování mezi stromy je doslova proti přírodě, která tímto nouzovým řešením ze strany řidičů trpí.

Řešení? Zastupitel Havrda navrhl, aby prozatimním variantou bylo pletivo, které by zamezilo řidičům v parkování na problematických místech. Komplikovanou situaci by též mohlo vyřešit dočasné využívání prázdného prostranství u křižovatky Mileta. Přestože s ním má město v blízké budoucnosti plány, zatím neslouží ničemu a je otázkou, kdy vůbec na něj stavební stroje vyjedou.

Razantnější návrh na řešení komplikované situace kvitoval i další ze zastupitelů Martin Hanousek (SZ). Podle jeho názoru by město „černé" parkování u Labe mělo řešit. A to především i tvrdšími postihy.

„Dřeviny představují nezanedbatelnou hodnotu a je to majetek města, který je poškozován," dodal zastupitel Hanousek.

Spoušť by pomohl vyřešit štěrk

S alternativnějším návrhem přišel zastupitel Leoš Heger (TOP 09).

Podle zastupitelových slov by nebylo nutné zamezit řidičům u Labe parkovat, ba naopak restrikce by jen prohloubily problém s nedostatkem míst v okolí areálu nemocnice. Přesto je podle jeho názoru parkování u řeky hradeckou ostudou. S odkazem na to, že například v těchto dnech, když roztál sníh a země je nasáklá vodou, často vzniká bahnitá spoušť, za kterou by se nemusely stydět ani nejzaostalejší části Ukrajiny. Prohlásil doslova zastupitel, který vidí řešení v navezení vrstvy štěrku, která by alespoň částečně ulevila parkujícím řidičům a místu.

Jedná se, ale výsledky stále nejsou

Problém s parkováním u nemocnice zaměstnává už dlouho dobu užší vedení hradecké radnice. Podle primátora Zdeňka Finka probíhají jednání. Prozatím bohužel bez hmatatelných výsledků. Nicméně je i otázkou, jak moc by se mělo město na vyřešení situace podílet, protože nemocnice spadá pod stát.

V tomto týdnu by mělo proběhnout další z mnoha setkání na toto téma.

„Je to velký problém a je otázka, do kdy se ho podaří vyřešit," shrnul primátor Zdeněk Fink s tím, že vyhnání řidičů od řeky by bez nalezení náhradní dočasné plochy nebyl šťastný nápad.

Přestože radnice myšlenku dočasného uvolnění plochy u křižovatky Mileta, respektive u záchranky, několikrát již zaznamenala, v současné chvíli to na pořadu dne není. Především pak proto, že náklady na takový způsob řešení by byly podle vedení města s ohledem na dočasnost varianty zbytečně vysoké.