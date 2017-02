Zeman: 'Stovka za den nikoho nezabije'

Hradec Králové - Zrušení hospitalizačního poplatku byla podle Miloše Zemana chyba. Není kvůli tomu na zvyšování mezd.

Návštěva prezidenta Miloše Zemana v Královéhradeckém kraji.Foto: Deník/ Michal Fanta

Zrušení stokorunového poplatku za den v nemocnici? Podle prezidenta Miloše Zemana obrovská chyba. Stát prý kvůli tomu nemá na zvyšování mezd zdravotních sester a pečovatelek v sociálních službách, kterých je kvůli nízkým platům nedostatek. Prezident to řekl ve středu při zahájení své čtvrté návštěvy Královéhradeckého kraje.

„Sociální demokracie měla ve svém volebním programu zachování hospitalizačních poplatků, naprosto zbytečně tento bod pustila, a tím zdravotnictví přišlo o dvě miliardy korun ročně, které bylo možné věnovat na zlepšení platů: ne lékařů, ti mají podle mého názoru už více než dost, ale především sester a pečovatelek v této oblasti," řekl Zeman.

Podle prezidenta si všichni, kteří kritizovali poplatky, měli uvědomit, že je peníze stojí i běžný život. „Doma také musíte svítit a topit. Průměrný plat důchodce je přitom kolem dvanácti tisíc korun. Stovka denně za hospitalizační poplatek přece nikoho nezabije," řekl prezident s tím, že by se měl poplatek opětovně zavést.

Liberálněji se k problematice staví náměstek hradecké fakultní nemocnice a senátor Jaroslav Malý. Podle něj by se na peníze na platy měly hledat jinde.

Podle Jaroslava Malého je znovuzavedení hospitalizačního poplatku tématem k zamyšlení.

„Je to otázka výhodnosti a nevýhodnosti tohoto kroku. Myslím si, že Česká republika je dost bohatá země a prostředky na platy ve zdravotnictví může najít jinde. Sestry a pečovatelky si přidat rozhodně zaslouží, ale ne z peněz důchodců. Pacienti si platí zdravotní pojištění, neleží v nemocnici jen tak z plezíru. Doma navíc stále musí platit paušální poplatky," uvedl s tím, že například v Německu jsou poplatky za hospitalizaci omezeny lhůtou třiceti dnů. Nehrozí proto, že by někdo kvůli špatné finanční situaci zbankrotoval.

Církve získaly dost

Prezident hovořil o dalším tématu, které se zdravotnictvím souvisí - hospicové péči. Podle něj je třeba hospice podporovat. A dělat by to neměl jen stát, ale například i církve. „Církve by si měly opravit své vlastní kostely a památky. Zároveň by ale měly peníze směřovat i mimo svůj majetek - například do hospiců. Z církevních restitucí získaly církve dost peněz," uvedl prezident. Podle jeho názoru je v Česku velký počet zchátralých církevních objektů.

O památky by se podle Zemana měl více zajímat i kraj. „Předávám vám knihu „Kladivo na hejtmany". Je v ní seznam objektů a budov, které by si zasloužily opravit. Je mezi nimi například kostel v Rudníku," řekl Zeman hejtmanovi Jiřímu Štěpánovi (ČSSD).